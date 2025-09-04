MLB》大聯盟去年就關注！ 南韓12強隊長季末有望挑戰最高殿堂

南韓12強隊長宋成文。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕南韓12強隊長宋成文，本季在培證英雄打出生涯最多的24轟，季末有望透過入札制度挑戰大聯盟。

宋成文在去年12強首度披上國家隊戰袍，同時擔任隊長一職，上個賽季他出賽142場，敲出19轟、21盜，打擊率3成40。本季宋成文128場出賽敲出生涯新高的24轟，打下78分打點，跑出22盜，打擊率3成17。

根據韓聯社記者Jee-ho Yoo指出，宋成文透露，他會在本季結束後向培證英雄提出透過入札制度挑戰大聯盟的要求，Jee-ho Yoo指出，大聯盟球隊在去年就開始關注宋成文。

29歲的宋成文是大器晚成型的選手，在2015年初登韓職一軍，但直到2019年才站穩聯盟，後續又因為服兵役導致錯過2020年賽季與2021年的部分賽季。近年宋成文在韓職表現優異，主要守位是三壘，同時在一、二壘也有不少的出賽場次。

宋成文與他的經紀人都認為，他已經準備好挑戰大聯盟，然而實際上，英雄隊其實沒有義務要讓他透過入札挑戰大聯盟，且雙方正在跑一張6年合約，但Jee-ho Yoo提到，如果宋成文想要挑戰大聯盟的話球團將會支持他，且若宋成文透過入札加盟大聯盟球隊，英雄也可以拿到入札金。

