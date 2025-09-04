晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大聯盟去年就關注！ 南韓12強隊長季末有望挑戰最高殿堂

2025/09/04 13:40

南韓12強隊長宋成文。（資料照，記者陳逸寬攝）南韓12強隊長宋成文。（資料照，記者陳逸寬攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓12強隊長宋成文，本季在培證英雄打出生涯最多的24轟，季末有望透過入札制度挑戰大聯盟。

宋成文在去年12強首度披上國家隊戰袍，同時擔任隊長一職，上個賽季他出賽142場，敲出19轟、21盜，打擊率3成40。本季宋成文128場出賽敲出生涯新高的24轟，打下78分打點，跑出22盜，打擊率3成17。

根據韓聯社記者Jee-ho Yoo指出，宋成文透露，他會在本季結束後向培證英雄提出透過入札制度挑戰大聯盟的要求，Jee-ho Yoo指出，大聯盟球隊在去年就開始關注宋成文。

29歲的宋成文是大器晚成型的選手，在2015年初登韓職一軍，但直到2019年才站穩聯盟，後續又因為服兵役導致錯過2020年賽季與2021年的部分賽季。近年宋成文在韓職表現優異，主要守位是三壘，同時在一、二壘也有不少的出賽場次。

宋成文與他的經紀人都認為，他已經準備好挑戰大聯盟，然而實際上，英雄隊其實沒有義務要讓他透過入札挑戰大聯盟，且雙方正在跑一張6年合約，但Jee-ho Yoo提到，如果宋成文想要挑戰大聯盟的話球團將會支持他，且若宋成文透過入札加盟大聯盟球隊，英雄也可以拿到入札金。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中