MLB》暫緩禁賽的查普曼雙響砲 巨人近11戰10勝、拚季後賽還有機會

2025/09/04 14:21

巨人球星查普曼。（路透）巨人球星查普曼。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕巨人球星查普曼（Matt Chapman）今天交出雙響砲、貢獻4分打點，幫助巨人在客場以10比8擊敗全大聯盟墊底的洛磯。巨人在這次的3連戰橫掃對手、同時收4連勝，近11戰狂拿10勝，巨人以71勝69敗排國聯西區第三，距離國聯外卡第三的大都會有4場勝差，巨人隊仍有機會力拚季後賽。

巨人、洛磯昨天首局發生大場面，洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）不滿巨人強打德弗斯（Rafael Devers）開轟後的慶祝動作，雙方互嗆後、兩隊板凳清空，這時查普曼衝上場推擠弗里蘭，兩隊發生肢體衝突。大聯盟官方今天宣布，查普曼遭禁賽1場，但查普曼選擇上訴，因此禁賽暫緩執行。

查普曼今天第2局敲陽春砲，第3局德弗斯、阿德梅斯（Willy Adames）適時安攻進2分。洛磯打線第4局先靠多伊爾（Brenton Doyle）適時安拿1分，第5局洛磯單局4安和1次保送，一口氣進帳4分，讓巨人陷入4比5的落後。

巨人球星查普曼。（美聯社）巨人球星查普曼。（美聯社）

巨人打線6局上反攻，捕手貝利（Patrick Bailey）敲追平安、拉莫斯（Heliot Ramos）擊出超前安，接著查普曼轟出三分砲，幫助巨人單局灌進5分逆轉戰局，第7局大物外野手吉伯特（Drew Gilbert）敲陽春砲追加保險分。洛磯9局下連拿3分，巨人後援投手沃克（Ryan Walker）最後關門守成，幫助巨人收下4連勝。

查普曼全場3安貢獻4打點，包含兩發全壘打，本季全壘打數來到20轟，賽後打擊率為2成34。巨人隊打線連17場都擊出全壘打成隊史第二高紀錄，逼進1947年連19場開轟的隊史紀錄。

查普曼受訪表示，「我要被禁賽顯然很不幸，但我們想要上訴。無論如何，我都想上場幫助這支球隊贏球。每場比賽對我們都超級重要，能夠上場並且發揮影響力，對我來說意義重大。」

巨人先發左投雷伊（Robbie Ray）主投4.2局失5分4分自責無關勝敗，28歲新人投手佩格羅（Joel Peguero）後援1.1局無失分摘生涯首勝。沃克0.2局無失分收本季第14次救援成功。

