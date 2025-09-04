MLB》嗆主審「判錯4球」遭趕出場 失4分的洋基球星威廉斯有怨言

洋基明星後援威廉斯抱怨好球帶，遭趕出場。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星後援威廉斯（Devin Williams）今天在第8局登板，僅投0.2局失4分，他還不滿好球帶向主審嗆聲，遭到驅逐出場。洋基總教練布恩（Aaron Boone）上前爭論也被趕出場。洋基最後在客場以7比8輸給太空人。威廉斯賽後受訪直言，「我生涯從來沒有被趕出場過。」

此戰8局上打完雙方4比4平手，威廉斯8局下登板，先是被太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）敲二壘安打，接著對桑契斯（Jesús Sánchez）丟保送，威廉斯先用三振抓到1個出局數，接著又丟保送讓太空人攻占滿壘。威廉斯再用三振抓到第2個出局數，但他又丟出保送，讓太空人擠回超前分。

布恩這時上場要換投，威廉斯退場時向主審B.沃許（Brian Walsh）開嗆，「你判錯4顆球。」這舉動讓威廉斯被趕出場，布恩與B.沃許爭論後也被趕出場。接替投球的多法爾（Camilo Doval）先被敲安掉1分，接著出現投手犯規、暴投，再掉2分。太空人單局灌進4分。

洋基總教練布恩抗議，被趕出場。（法新社）

「當你投出好球，就像我一樣，卻沒有獲得好球判決時，真的會改變一個打席的走向。」威廉斯賽後受訪指出，面對桑契斯的打席，主審漏判2顆好球，「你只能繼續投，對吧？但最終，那會改變結果，我原本會對桑契斯取得2好0壞，而不是1好2壞的狀況。」

洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在第9局2出局滿球數時，被太空人投手B.阿布瑞尤（Bryan Abreu）一顆外角球三振。這顆球有點偏離好球帶，讓威廉斯直呼，「那太荒謬了，Jazz 那球比起我投的那些球都還要更遠離好球帶。」

