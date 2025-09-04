晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》嗆主審「判錯4球」遭趕出場 失4分的洋基球星威廉斯有怨言

2025/09/04 15:25

洋基明星後援威廉斯抱怨好球帶，遭趕出場。（美聯社）洋基明星後援威廉斯抱怨好球帶，遭趕出場。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基明星後援威廉斯（Devin Williams）今天在第8局登板，僅投0.2局失4分，他還不滿好球帶向主審嗆聲，遭到驅逐出場。洋基總教練布恩（Aaron Boone）上前爭論也被趕出場。洋基最後在客場以7比8輸給太空人。威廉斯賽後受訪直言，「我生涯從來沒有被趕出場過。」

此戰8局上打完雙方4比4平手，威廉斯8局下登板，先是被太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）敲二壘安打，接著對桑契斯（Jesús Sánchez）丟保送，威廉斯先用三振抓到1個出局數，接著又丟保送讓太空人攻占滿壘。威廉斯再用三振抓到第2個出局數，但他又丟出保送，讓太空人擠回超前分。

布恩這時上場要換投，威廉斯退場時向主審B.沃許（Brian Walsh）開嗆，「你判錯4顆球。」這舉動讓威廉斯被趕出場，布恩與B.沃許爭論後也被趕出場。接替投球的多法爾（Camilo Doval）先被敲安掉1分，接著出現投手犯規、暴投，再掉2分。太空人單局灌進4分。

洋基總教練布恩抗議，被趕出場。（法新社）洋基總教練布恩抗議，被趕出場。（法新社）

「當你投出好球，就像我一樣，卻沒有獲得好球判決時，真的會改變一個打席的走向。」威廉斯賽後受訪指出，面對桑契斯的打席，主審漏判2顆好球，「你只能繼續投，對吧？但最終，那會改變結果，我原本會對桑契斯取得2好0壞，而不是1好2壞的狀況。」

洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在第9局2出局滿球數時，被太空人投手B.阿布瑞尤（Bryan Abreu）一顆外角球三振。這顆球有點偏離好球帶，讓威廉斯直呼，「那太荒謬了，Jazz 那球比起我投的那些球都還要更遠離好球帶。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中