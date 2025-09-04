MLB》道奇大中計慘輸國中墊底海盜！主帥批：有兩個很糟糕的打席

大谷翔平抱病敲出雙安，但道奇其餘打者合計僅敲三安。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇在今天面對國聯中區墊底的海盜，全場留下10個殘壘，得點圈7打數無安打遭完封，系列賽3戰前2場吞下2連敗，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）針對球隊今天的打擊提出批判。

道奇今天在2局擁有0出局滿壘的大好得分機會，帕赫斯（Andy Pages）、佛里蘭（Alex Freeland）卻接連吞K，赫南德茲（Enrique Hernandez）也敲出飛球出局1分未得，後續再次遇到滿壘局面也未能得分，全隊僅敲5安，抱病上場的大谷翔平一人就包辦２安。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯賽後直言，他通常不會想去講一場比賽的特定某一局會決定勝敗，但還是點出球隊第二局的表現：「滿壘，沒人出局，我覺得我們有兩個很糟糕的打席，然後什麼都沒打回來。」羅伯斯直言球隊有機會打退對方先發但並沒有做到，因此讓戰局定調。

羅伯斯表示，球隊在每個打席的品質應該要更提高，他明白有時候打者會去追打壞球，但在特定的狀況下需要做得更好。羅伯斯直言，他認為球隊應該有足夠的人能做到串聯打擊這件事，但他們今天並沒有做到，認為球隊應該要做到、這是底線，因此他對今天的表現沒有辦法給出答案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法