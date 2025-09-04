HBL》南山女籃總教練1年換1位 「籃球精靈」文祺會是解答嗎？

南山女籃總教練文祺。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕南山高中女子籃球隊近年頻繁更換主帥，新學年度迎來「籃球精靈」文祺執掌兵符，她希望能帶領球隊重返HBL女子組4強。

40歲的文祺是WSBL元老級球員，效力過電信、艾柏斯，也曾兩度挑戰WCBA，卸下戰袍後曾擔任佛光大學女籃助理教練，這次來到南山女籃首度接下總教練一職。

南山女籃今年在登峰造極籃球邀請賽無緣4強，今在最終戰以69：52擊敗苗栗高商，收下第5名，文祺以「不完美的完美」總結帶兵以來第一個正式盃賽，認為團隊的表現還是難免會大起大落，如何在起伏下維持一定的水準是現階段的課題。

南山女籃原教頭陳柏廷本學年度成為男籃主帥，由文祺接任，她指出，希望讓團隊像一個大家庭，「大家不分你我，互相鼓勵、互相扶持，我花了很多時間與她們一對一對談，因為換了很多次教練，我也跟她們說，不需要忘記之前的教練教的東西，而是把我教給她們的東西一起融會貫通，畢竟籃球是永遠學不完的，我也一直在學習。」



南山女籃上學年度以第5名作收，展望執教首季，文祺表示，首要目標當然是重返四強，但也希望子弟兵能建立「挑戰者」的心態與列強一搏，「不只是今年的『大魔王』北一女，還有陽明、永仁、淡商等隊，我希望她們能準備好自己去面對每支強敵。」

高三前鋒謝依臻高中三年歷經柯孟儀、陳柏廷、文祺三任教練，她認為，自4月中開始帶兵的文祺帶兵相當細膩，為團隊帶來很大的凝聚力，「她像爸爸又像媽媽，會保護我們，告訴我們如何讓基本功更紮實才不會受傷，也很常與我們溝通，有細心的一面。」

