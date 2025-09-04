晴時多雲

美網》暌違5年重返4強 大坂直美：去年我穿很美卻輸了

2025/09/04 15:05

大坂直美。（歐新社）大坂直美。（歐新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕日本女將大坂直美今天在美國網球公開賽女單8強，以6：4、7：6（7：3）力挫捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova），希望能延續優良傳統，在第5度打進大滿貫4強能一舉奪冠。

大坂直美歷經過心理健康問題，以及產子後復出的挑戰，這次她在美網找回過往宰制力，一舉殺進4強，她說：「去年她在這打敗我，當時我穿著最好看的球衣之一，所以我真的很沮喪，現在我很感激能來到這，說實話，我當時就坐在場邊看比賽，希望自己能有機會再次站上這球場比賽，感覺就像我的夢想成真。」

過去4次打進大滿貫8強，都能一路打進冠軍賽，並拿下最終冠軍，這次也有機會挑戰達陣，而被問到今天的強勢表現，大坂直美說：「我沒辦法真正回答你，因為我有段時間沒處於這樣的狀態和位置，你在大滿貫最後階段與世界最優秀的球員比賽，我們都希望取得同樣成就，這有點像拳擊，只不過我們打的是網球。」

大坂直美說，能再次站上美網4強的意義重大，「我很意外自己沒哭，你們沒看到我付出了多少努力，我非常感謝我的團隊，也很高興自己身體健康。」

