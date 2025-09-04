晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》3度登頂打者實力榜第一！ 大谷翔平有望締道奇首見偉業

2025/09/04 15:57

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，道奇日本二刀流巨星大谷翔平連續3次登上榜首，有機會達成道奇隊史首見偉業。

大聯盟官網記者西蒙（Andrew Simon）撰文指出，雖然大谷翔平在8月最後15場比賽的表現稍顯低迷，OPS僅0.683，但他在9月逐漸找回手感，近兩天敲出5支安打，有2支是二壘安打，另一支為擊球初速高達120英哩的「雷射砲」全壘打，這是自Statcast啟用11個賽季以來，排名第六快的全壘打。

西蒙也寫道，在大谷翔平加盟之前，道奇隊悠久歷史中從未有人單季達成50轟紀錄，大谷去年以54轟成為隊史首人，今年距離再次締造50轟只差4支，他很可能完成連續兩季50轟的隊史首見壯舉。

大聯盟官網最新打者實力排行榜前3名依舊是道奇大谷翔平、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）和運動家柯茲（Nick Kurtz），大都會索托（Juan Soto）首度衝進前10，直接躍居第4名，藍鳥「春天哥」史普林格（George Springer）爬上第5名。

6至10名依序為教士勞瑞安諾（Ramon Laureano）、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、藍鳥小畢歇特（Bo Bichette）以及釀酒人圖榮（Brice Turang）。

