體育 棒球 日職

日職》古林睿煬傷癒回歸卻遇大雨攪局！陳睦衡二軍5局無失分奪首勝

2025/09/04 15:59

古林睿煬、陳睦衡。（資料照，記者林正堃攝）古林睿煬、陳睦衡。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿台灣強投古林睿煬6月遭遇左側內腹斜肌受傷，預計缺陣8週，近期終於傷癒回歸，準備開始在二軍出賽。原先今天古林要先發面對Oisix新潟，不過卻因大雨取消比賽，古林改進行實戰投打練習（Live BP）。

古林睿煬今年6月3日在跨聯盟交流賽對上阪神虎，僅投2.1局就突然意外傷退，檢查結果為左側內腹斜肌受傷，休養3個月後總算要回到投手丘。不過古林今天原先要在二軍先發面對Oisix新潟，但由於雨勢遲遲沒有停歇，最終比賽取消，而古林也改在室內練習場進行Live BP，包含變化球在內，一共投約30球。

另外，效力歐力士猛牛二軍的台灣19歲火球男陳睦衡，今天也在二軍出賽，面對久富疾風，雖然開賽就投出2保送與被敲安打面臨無人出局滿壘危機，但陳睦衡展現大心臟，先讓打者擊出飛球出局後再連飆2K，安全下庄。

陳睦衡2局上演出三上三下，接下來3到5局雖然都曾讓對手上壘，但也都順利製造雙殺化解危機，最終用71球投完5局，被敲6安無失分，投出3次三振與2次保送，防禦率1.17。終場球隊5：2獲勝，陳睦衡也收下旅日首勝。

