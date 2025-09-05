晴時多雲

U18世界盃台灣戰中國、林智勝引退週、NFL開季 今日賽事預告與轉播

2025/09/05 06:52

U18台灣隊集訓。（資料照，記者林宥辰攝）U18台灣隊集訓。（資料照，記者林宥辰攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

U18棒球世界盃今於日本沖繩正式開戰，台灣時間晚間5點半出戰中國隊，預計派出樂天桃猿第1指名左投鍾亦恩先發，力拚旗開得勝，記得收看轉播為台灣小將加油！

其他棒球部分，大聯盟有道奇對海盜，以及洋基對太空人和費城人對釀酒人的D-LIVE轉播；中職3地開打，統一對決中信、樂天對決富邦以及台鋼對決味全，其中味全龍將在大巨蛋舉辦「大師兄」林智勝引退系列賽；日職也有樂天對軟銀、火腿對歐力士，記得鎖定轉播！

FOOTBALL IS BACK！2025-26年NFL例行賽今天正式引爆，開幕戰將由衛冕軍費城老鷹在自家主場迎戰國聯東區死對頭達拉斯牛仔。老鷹休季雖然有幾名防守組好手轉隊，但整體陣容依舊星光熠熠，進攻組由赫茲（Jalen Hurts）、巴克利（Saquon Barkley）與布朗（A.J. Brown）領銜，今年要強勢問鼎二連霸；至於牛仔拒絕與當家巨星衝傳手帕森斯（Micah Parsons）續約後將其交易至綠灣包裝工，達拉斯球迷繼NBA東契奇（Luka Doncic）交易案後再度陷入一片愁雲慘霧，少了帕森斯的牛仔防守組將要如何抵擋老鷹的攻勢？美式足球球迷千萬別錯過轉播！

U18棒球世界盃

09：30 德國VS澳洲

13：30 古巴VS南非

17：30 中國VS台灣

轉播：愛爾達體育4台、緯來體育、緯來精采

MLB

06：30 道奇@海盜 緯來體育、愛爾達體育1台

09：30 洋基@太空人 愛爾達體育1台D-LIVE

11：45 費城人@釀酒人 愛爾達體育3台D-LIVE

中華職棒

18：35 統一VS中信 緯來綜合

18：35 樂天VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18：35 台鋼VS味全 緯來育樂、愛爾達體育1台

日本職棒

16：57 樂天@軟銀 DAZN1

16：57 火腿@歐力士 DAZN2

NFL

08：15 牛仔@老鷹 愛爾達體育3台

美國網球公開賽

07：00 女單4強賽 MOMOTV

23：30 女雙決賽 博斯運動1台 

