U16亞洲盃》王以勒19分！台灣隊16顆三分球打敗黎巴嫩重返8強

台灣隊擊敗黎巴嫩重返8強。（取自FIBA官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在U16亞洲盃男籃賽8強資格賽，靠著JHBL國中聯賽MVP得主王以勒攻下全隊最高19分，陳泓宇、呂書瑋皆挹注17分，且團隊共投進16顆三分球，最終以97：90打敗黎巴嫩，繼2015年後再闖8強，再來將跟日本隊爭4強。

台灣隊過去在U16亞洲盃最佳成績是2015年第2名，當年成員有林庭謙、唐維傑、譚傑龍、陳又瑋、陳范柏彥等。台灣自2017年再度參賽，本屆由金華國中教練吳正杰領軍，預賽與菲律賓、紐西蘭以及印尼同在B組。台灣先後擊敗菲律賓、印尼，即使遭遇人高馬大的紐西蘭以82：101敗下陣來，仍以分組第2晉級8強資格賽，將跟A組第3的黎巴嫩爭8強席次。

請繼續往下閱讀...

台灣隊上半場表現最佳為來自松山高中的呂書瑋，以7投5中包括2顆三分球，進帳全隊最高12分，陣中得分王王以勒也挹注8分，團隊三分球有出色發揮，出手20次共中9顆，也以53：47領先黎巴嫩。有身高優勢的黎巴嫩二分球30投15中，共抓23顆籃板領先台灣隊的13顆，在第二節稍微縮小差距。

台灣隊在下半場持續捍衛領先，王以勒下半場仍有精彩演出，全場以14投7中，攻下19分，呂書瑋進帳17分，陳泓宇投進5顆三分球，貢獻17分，團隊飆進16顆三分球更是獲勝關鍵。

台灣隊上次晉級8強已是2015年，另外2017年於8強資格賽不敵黎巴嫩，如今漂亮完成復仇，一舉重返8強，明天將對決強敵日本。

王以勒（取自FIBA官網）

呂書瑋（取自FIBA官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法