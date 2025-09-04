MLB》盛讚大谷翔平是地表最強！美國隊主帥：六大超級球星的綜合體

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季重拾鬼神二刀流，經典賽美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）近日在《MLB Network》節目「MLB Central」中盛讚大谷是集結6名超級球星的綜合體。

迪羅薩近日在《MLB Network》的節目「MLB Central」中盛讚大谷翔平的表現，「我已經無話可說了，他就是誕生在地球上的史上最偉大棒球選手，他能用堪比名人堂三振王「特快車」萊恩（Nolan Ryan）的球路，另外還可以敲出50轟，大谷翔平就是眾多超級球星的綜合體。」

迪羅薩認為大谷在打擊區的存在感能與名人堂強打 溫菲爾德（Dave Winfield）相提並論，只要投手一旦失投，立刻就會被他轟成子彈般的全壘打，大谷與他如出一轍。而大谷的揮棒比較像傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），能用最簡單的打擊姿勢，將球打向球場各個方向。

迪羅薩分析大谷翔平的怪力，拉打有洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的威力，而反方向攻擊就像名人堂重砲托米（Jim Thome），跑壘速度則是媲美守護者看板球星拉米瑞茲（José Ramírez）。迪羅薩坦言，依照目前大谷所締造的種種成就來看，當初所簽下的10年7億美元真的是太便宜了。

