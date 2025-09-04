晴時多雲

體育 棒球 旅外

MiLB》台灣二刀流新星有夠狂！19歲林盛恩猛飆4局5K無安打（影音）

2025/09/04 16:26

林盛恩。（取自紅人1A官方X）林盛恩。（取自紅人1A官方X）

〔體育中心/綜合報導〕效力紅人1A的台灣19歲二刀流新星林盛恩，今天先發登板面對紅雀1A，繳出4局無安打、飆出5次三振的亮眼表現。

本季林盛恩在新人聯盟出發，登板10場（7場先發）30.1局送出40次三振，防禦率2.67；打擊部分出賽36場，打擊三圍.172/.348/.310，累積2轟、13分打點，林盛恩在台灣時間8月5日升上1A。

今天是林盛恩本季在1A第5場登板，前2局上演6上6下，飆出2次三振。3局下2出局後投出保送，接著還發生暴投壘上跑找一路上到三壘，不過林盛恩再度飆K力保不失。4局下林盛恩再次上演3上3下，也結束今天投球任務。

林盛恩此役先發4局用59球有40顆好球，最快球速92.4英哩，沒有被敲出任何安打，僅投出1次四壞保送與1次暴投，沒有失分，賞出5次三振，防禦率也下修至3.78。林盛恩退場時雙方仍以0：0平手，終場紅人1A以4：1獲勝，林盛恩無關勝負。

