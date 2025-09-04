晴時多雲

體育 即時新聞

美網》阿里辛逆轉澳洲第8種子晉4強 球評酸「水準非常低的比賽」

2025/09/04 16:25

加拿大好手阿里辛（右）。（路透）加拿大好手阿里辛（右）。（路透）

〔記者吳孟儒／台北報導〕加拿大好手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今天在美國網球公開賽男單8強惡戰超過4小時，以 4：6、7：6（9：7）、7：5、7：6（7：4）逆轉澳洲第8種子德米納爾（Alex de Minaur），在2021年後再度挺進4強，但此仗卻遭球評轟是水準非常低的比賽。

阿里辛與德米納爾在第三盤都有機會在發球局拿下勝利，但關鍵時刻都出現失誤沒能拿下，進入第四盤也面臨同樣狀況，此外，兩人在搶七階段還接連出現雙誤的離譜行徑，精彩度大打折扣，而在「歐洲體育」擔任本場比賽球評的海寧（Justin Henin）還直言：「這可是美網8強，但我們正在看一場水準非常低的比賽。」

不過，本場比賽的數據並不差，阿里辛還轟出22顆愛司球、51記致勝球，非受迫性失誤則壓在50次內，而兩人在第二盤開局還打出絕妙好球，比賽內容也有其可看性，而接下來阿里辛將面臨義大利球王辛納（Jannik Sinner）的嚴峻挑戰。

今年四大滿貫賽都至少打進4強的辛納，談到即將面對阿里辛時說：「我覺得他進步得很多，即使只有一週，也能做出很大的調整，我覺得他做到了，而且他打下一些重要的勝利，因此他的信心大增。」

