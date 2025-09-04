高球》俞俊安為攝影展揭幕 「自我對決」展現他想突破的決心

俞俊安出席品牌代言活動。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅美好手俞俊安近期休季返台，今天他出席活動，擔任國際服飾品牌J.LINDEBERG全球品牌大使，另外他也和知名攝影師廖文瑄合作，為《MEET KEVIN YU》攝影展揭幕。俞俊安表示，這次能結合攝影真的很特別，平常看不到自己打球的樣子，透過攝影師的鏡頭看到不同一面，是很不一樣的體驗。

俞俊安去年奪下生涯首座美巡賽冠軍，這季兩度打進前10名，雖然沒能捧起金盃，但這季他首度挑戰聯邦盃季後賽也參與了3場4大賽，也有不少收穫，「去年贏下冠軍後，對自己的期許滿高的，容易想得比較多，想打得更好，賽季一開始給自己壓力太大，所以比較沒有好的表現，賽季間請了心理師、推桿教練，對我下半季比賽有幫助。」

俞俊安認為，今年能夠打到季後賽還有3場大賽都是生涯很好的體驗，希望明年賽季自己可能再多拿幾座冠軍，季後賽能打進最後一輪。

這次擔任服飾品牌大使也和攝影師合作舉辦攝影展，俞俊安表示，這是很特別的體驗，可以看到很多不同面向的自己，他分享，自己最喜歡「自我對決」這張照片，「這讓我看到自己平時認真訓練的樣子，非常喜歡這張照片寫的自我對決，透過鏡中的自己，展現出想要再更進步、讓球技更精進的畫面。」

俞俊安分享自己最喜歡的一張照片「自我對決」。（記者粘藐云攝）

