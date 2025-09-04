MLB》「這正是他的可怕之處...」大谷生病仍積極跑壘 日、美名將大讚

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今賽前因身體不適，臨時取消二刀流，只以指定打擊身分上場，不過即便如此，大谷仍在場上展現出百分之百的拚勁，7局上拚出內野安打後又積極跑壘推進，也獲得日職、美職名將盛讚。

大谷翔平今天前2打席沒有安打，第3打席敲出二壘安打，第4打席又跑出內野安打。下一棒貝茲（Mookie Betts）擊出右外野飛球出局，不過一壘上的大谷回壘後仍加速衝上二壘，成功推進上得點圈，可惜該半局道奇依舊無法得分，最終0：3遭完封。

請繼續往下閱讀...

日職生涯2038安的新井宏昌表示，從一壘要先回壘後再推進二壘，比起從二壘推進三壘的風險更高，當時狀況下不一定非得冒險推進，「但大谷應該已經考量到右外野手的臂力，加上球隊落後，他肯定更想攻占上得點圈，因為只要隊友安打，就有機會追回1分。」

新井宏昌補充：「從大谷的跑壘可以看出，他想以意志力去彌補身體的不適，他應該對自己臨時無法先發投球，連帶影響到隊友與教練團感到愧疚。因此他更加拚命與專注，平常身體健康都已經很不容易，在不舒服時還能完成如此敏銳的跑壘，這正是大谷的可怕之處。」

擔任《SportsNet Los Angeles》球評的204勝前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser），也對大谷的跑壘推進稱讚：「他很清楚理解自己的速度和距離，這是一次非常好的判斷。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法