9月國民體育日》林郁婷、王冠閎擔任代言人 宣布兩大免費活動起跑

體育署「國民體育日」系列活動於9月展開，宣布9月9日全國運動設施免費用以及9月全台體適能檢測免費做，邀請大家一起「運動99、健康久久」。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕為強化及持續推廣全民運動，體育署「國民體育日」系列活動於9月展開，邀請巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷及今年德國萊茵魯爾世界大學運動會游泳銀牌王冠閎，擔任114年國民體育日代言人，兩人共同拍攝宣傳影片，並加碼宣布兩大免費活動起跑，9月9日全國運動設施免費用、9月全台體適能檢測免費做，邀請大家一起「運動99、健康久久」。

林郁婷是台灣首位奧運拳擊金牌選手，這次攜手「台灣蝶王」王冠閎共同拍攝國民體育日宣傳影片，於9月在各電視台播出，首度合作的兩人都相當肯定彼此在國賽的表現，在拍攝現場滿滿活力傳達國民體育日核心精神，以趣味活潑的方式，將國民體育日兩大免費好康資訊融入影片，期望全民力行規律運動，也邀請大家9要一起動！

體育署因應國民體育日推動兩大免費活動「免費1：公共運動設施免費用」，9月9日國民體育日當天，國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；「免費2：科技體適能檢測免費做」，9月全台體適能檢測免費，體育署規劃科技體適能檢測車巡迴全台進行檢測活動，兩台檢測車同時開跑，檢測活動將台北三創生活園區、新竹遠東巨城購物中心、高雄漢神巨蛋購物廣場、花蓮東大門廣場辦理，邀請各地區民眾於活動日期前往。

代言人林郁婷、王冠閎分別出席9月13日與9月20日台北場三創生活園區與全民同樂，串聯全台民眾一起達到身體健康及規律運動目標，藉由兩免費活動邀請全民一同響應「運動99、健康久久」並進而提升全民運動風氣。

114年度國民體育日相關活動詳情，請上網搜尋活動官網「i運動」（https://isports.sa.gov.tw/）或至「i運動」FB粉絲團（https://www.facebook.com/isports.sa.gov.tw）查詢。

