高球》曾為台灣摘亞運金牌 俞俊安樂於再披國家隊戰袍

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅美高爾夫好手俞俊安去年奪下生涯首座美巡賽冠軍，另外也代表台灣出征巴黎奧運，過去他曾於仁川亞運奪牌，國際賽戰果豐碩。對於明年名古屋亞運還有未來的國際賽，俞俊安表示，若有機會自己會想要參與，希望能為台灣爭取榮耀。

俞俊安為國際服飾品牌J.LINDEBERG全球品牌大使，今天同時為攝影展《MEET KEVIN YU》揭幕。提到自己平常在球場的穿搭風格，他強調，服飾的機能性、舒適度是他最在意的部分，「比賽服裝我比較在意機能性，因為比賽時間長，夏天又容易流很多汗，他們的衣服在排汗材質上優秀，不會讓我因衣服濕黏影響揮桿，冬天服飾的保暖度也很好，不用穿得很厚。」

俞俊安曾在2014年仁川亞運拿下高爾夫個人銅牌，另和潘政琮攜手帶回男子團體金牌，去年他也曾代表台灣出征巴黎奧運。對於再戰國際賽，俞俊安很有意願，尤其明年名古屋亞運有機會繼續開放職業選手參賽，他說：「我其實很想要再為台灣爭光，如果美巡賽的賽程允許，我是會想參加的，希望我繼續打好，到時候有機會為台灣增加獎牌。」

