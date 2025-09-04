MLB》道奇大中「滿壘計」讓317轟名將無法接受！美媒點出致命數據

道奇今以0：3遭海盜完封。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天在客場以0：3遭海盜完封吞下2連敗，2局上雖然一度有著無人出局滿壘的大好機會，但道奇卻大中「滿壘計」而1分未得，也讓道奇名將直呼無法接受。

道奇今在2局上有無人出局滿壘的大好得分機會，帕赫斯（Andy Pages）、弗里蘭（Alex Freeland）卻接連吞K，赫南德茲（Kike Hernandez）也敲出飛球出局1分未得，後續再次遇到滿壘局面也未能得分，全隊僅敲5安，抱病上場的大谷翔平一人就包辦2安。

《SportsNet Los Angeles》賽後節目中，曾效力道奇的前大聯盟工具人海爾斯頓（Jerry Hairston Jr.）直呼：「我知道所有關注道奇隊的球迷都已經傻眼了，不只是打不出好球，甚至感覺一點創造攻勢的機會都沒有。第2局的滿壘情況，我完全沒看見他們有那種『無論如何都要把球碰到』的氣勢。真的很難看，我真的失望透頂。」

生涯累積317轟、在道奇待過6季的前大聯盟重砲岡薩雷茲（Adrián González）也附和：「無人出局滿壘的局面下，連續吞K是完全令人無法接受的。如果我是打擊教練，我會直接對沒能碰到球的打者怒吼。2好球或2好1壞的情況下，面對紅中進壘的球竟然不出棒，這我完全不能接受。」

節目主持人哈藤（John Hartung）補充一項數據：「這已經不是今天才發生的問題了，道奇本季在滿壘情況下的打擊率僅0.234，在大聯盟30支球隊中排名第25名。」

