體育 籃球 學生籃球

登峰造極籃球賽》小羊哥關門弟子 「小林彥廷」蔡柏翰想挑戰新人王

2025/09/04 17:38

蔡柏翰。（主辦單位提供）蔡柏翰。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕能仁家商今在登峰造極籃球邀請賽高中男子組最終戰，靠菜鳥前鋒蔡柏翰飆出生涯新高30分，以85：71擊敗南山高中，本屆以第5名作收，來自屏東至正國中的蔡柏翰正是前總教練林正明最後一批招募的球員。

182公分的單眼皮男孩蔡柏翰這次在登峰造極邀請賽展現出色得分爆發力，他在國二時就得到傳奇教練「小羊哥」林正明欽點，每個月都會到台北與能仁練球。他透露，林正明很照顧自己，除詳細介紹能仁擁有的資源與環境，還舉過去林彥廷也是國二時提前與團隊練球的例子鼓勵他，因此升上高中幾乎完全不需要適應新環境。

蔡柏翰今天手感火燙砍下生涯最高分，他表示，希望能爭取新賽季的新人王，但也知道先決條件是球隊能闖進4強，「在場上最重要的任務還是幫助學長分擔體力，從防守做起，得分不是最重要的事。」

能仁家商總教練李正豪盛讚蔡柏翰天份不俗，打球很聰明，「他的判斷比很多學長還好，今天能得這麼多分我不太意外，我也給他很多時間與空間發揮。」

能仁家商暑假賽事密集，光是8月就打了5個盃賽，球員幾乎沒有喘息空間，今天結束登峰造極賽事後，李正豪讓球隊放「3天」長假，「球隊經過這些盃賽的磨合，默契有愈來愈好。」

蔡柏翰。（主辦單位提供）蔡柏翰。（主辦單位提供）

