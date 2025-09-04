晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》繼創下最年輕再見安打、再見轟 林佳緯挑戰最年輕打擊獎得主

2025/09/04 17:43

林佳緯。（資料照，記者李惠洲攝）林佳緯。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅林佳緯最近4戰猛敲10支安打，本季111安躍居聯盟第1。20歲的林佳緯繼在5天內，接連創下最年輕再安打和再見全壘打紀錄，將再挑戰成為最年輕的年度打擊獎得主。

目前中職最年輕的打擊獎得主是2023年贏得安打王的味全龍劉基鴻，當年球季結束時，劉基鴻22歲又356天，比張泰山1999年贏得打點王時小2天。林佳緯即使今年沒有破紀錄，未來2年都還有機會挑戰。

林佳緯最近4戰有2場演出3安猛打賞，另外2場雙安，目前安打數領先台鋼雄鷹王博玄3支，領先味全龍李凱威4支。

林佳緯表示，日前看到自己安打進入前5名，開始覺得有機會拚拚看，現在已經是第1，更加確定要以安打王為目標，不過，球季還有20場左右，領先的差距也很有限，隨時可能翻盤，不會想太多，還是每天做好自己該做的事。

雖然今年打出驚奇球季，林佳緯表示，最讓他訝異的是現在還沒有什麼累的感覺。今天是林佳緯本季第90場出賽，已經比去年多22場。

林佳緯表示，去年下半季一開始就覺得有點累了，也因此放假都窩在家裡睡覺，經常睡到整天只吃1餐，今年則是會去外面走走，從事棒球以外的活動，或許因為有轉換心情，身體也不覺得累。

