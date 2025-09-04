晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「村神」雙響炸滿貫彈灌6打點！村上宗隆復出後33場狂敲17轟

2025/09/04 20:39

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後預計將挑戰大聯盟殿堂的養樂多重砲「村神」村上宗隆，傷癒歸隊後猛敲全壘打趕進度，今天對戰讀賣巨人單場繳出雙響砲，貢獻6分打點，復出後33場狂敲17轟，率隊以12：1大勝，中止近期的2連敗。

村上宗隆日前繳出單場三響砲後，連續兩場未開轟，但昨天對戰巨人敲出本季第15轟，今天在首局砲轟巨人26歲左投又木鐵平，擊出左外野2分砲，連續兩天開轟，本季第16轟出爐。養樂多4局上灌進7分大局，包括村上宗隆個人生涯第8支滿貫砲，本季第17轟也成為岐阜紀念中心長良川球場的第100支全壘打。

村上宗隆近6場敲出7轟，以每兩場比賽就有一支全壘打的驚人速度趕進度，目前累積17轟獨居央聯第3多，僅次於阪神森下翔太的20轟和佐藤輝明的36轟。村上宗隆此役4打數繳出3安猛打賞，包含雙響砲，進帳6分打點，目前出賽34場累積17轟和32分打點，打擊率高達0.307。

養樂多今天火力全開，全場狂掃17支安打，除了村上宗隆外，濱田太貴和中村悠平都繳出3安猛打賞，前者貢獻1分打點，長岡秀樹單場雙安有2分打點，歐蘇納（Jose Osuna）敲出本季第11轟，吉村貢司郎主投7局失1分非責失分，比賽在第4局與第8局兩度因雨中斷，最後8局下半結束後因雨裁定，養樂多終場以12：1大勝巨人，吉村收下本季第5勝，先發3.1局狂失5分的又木鐵平苦吞本季首敗。

養樂多村上宗隆。（取自產經體育）養樂多村上宗隆。（取自產經體育）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中