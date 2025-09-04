日職》「村神」雙響炸滿貫彈灌6打點！村上宗隆復出後33場狂敲17轟

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季結束後預計將挑戰大聯盟殿堂的養樂多重砲「村神」村上宗隆，傷癒歸隊後猛敲全壘打趕進度，今天對戰讀賣巨人單場繳出雙響砲，貢獻6分打點，復出後33場狂敲17轟，率隊以12：1大勝，中止近期的2連敗。

村上宗隆日前繳出單場三響砲後，連續兩場未開轟，但昨天對戰巨人敲出本季第15轟，今天在首局砲轟巨人26歲左投又木鐵平，擊出左外野2分砲，連續兩天開轟，本季第16轟出爐。養樂多4局上灌進7分大局，包括村上宗隆個人生涯第8支滿貫砲，本季第17轟也成為岐阜紀念中心長良川球場的第100支全壘打。

村上宗隆近6場敲出7轟，以每兩場比賽就有一支全壘打的驚人速度趕進度，目前累積17轟獨居央聯第3多，僅次於阪神森下翔太的20轟和佐藤輝明的36轟。村上宗隆此役4打數繳出3安猛打賞，包含雙響砲，進帳6分打點，目前出賽34場累積17轟和32分打點，打擊率高達0.307。

養樂多今天火力全開，全場狂掃17支安打，除了村上宗隆外，濱田太貴和中村悠平都繳出3安猛打賞，前者貢獻1分打點，長岡秀樹單場雙安有2分打點，歐蘇納（Jose Osuna）敲出本季第11轟，吉村貢司郎主投7局失1分非責失分，比賽在第4局與第8局兩度因雨中斷，最後8局下半結束後因雨裁定，養樂多終場以12：1大勝巨人，吉村收下本季第5勝，先發3.1局狂失5分的又木鐵平苦吞本季首敗。

