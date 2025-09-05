MLB》會懷念二刀流嗎？海盜王牌史基斯給出答案：你看翔平就知道了

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平本季再度回歸鬼神二刀流，海盜火球王牌史基斯（Paul Skenes）在大學時期也曾是「投捕二刀流」，近期在節目中被問及是否會懷念打擊，史基斯也給出回應。

在轉學到路易斯安那州大（LSU）並專職投手前，史基斯先在美國空軍學院（Air Force）就讀，大二賽季更拿下象徵大學最佳投打二刀流球員的歐勒魯獎（John Olerud Award）。合計史基斯在美國空軍學院時期，投112局防禦率2.72，打擊三圍.367/.453/.669，扛出24轟。

近日在道奇球星貝茲（Mookie Betts）的Podcast節目《On Base With Mookie Betts》中，貝茲問史基斯是否還是會想上場打擊，史基斯給出肯定的答覆，「當然。」

不過史基斯接著話鋒一轉，「不過我倒也不會覺得自己特別想念打擊，二刀流實在是太辛苦了，你每天看翔平就知道，他到底是怎麼辦到的，真的很不可思議。」貝茲則笑著回應：「沒有人能理解，但他就是能做到。」

大谷翔平本季以指定打擊出賽136場，打擊三圍.280/.388/.610，攻擊指數0.998，累積46轟、87分打點；大谷回歸投手丘後本季出賽11場，投32.1局送出44次三振，被敲32安失15分責失分，另有7次四壞保送，防禦率4.18，每局被上壘率1.21，被打擊率0.256。

