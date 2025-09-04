MiLB》又一台灣新生代好手進農場Top30！響尾蛇黃仲翔球探報告出爐

黃仲翔。（資料照，取自MLB Pipeline X）

〔體育中心/綜合報導〕目前效力響尾蛇1A的台灣19歲小將黃仲翔，昨因響尾蛇農場有選手畢業，也讓他的農場排名也正式擠進前30，來到第29名，大聯盟官網球探報告也出爐。

黃仲翔旅美前就讀南華大學，去年12月追隨穀保家商學長林昱珉的腳步加盟響尾蛇。本季他從新人聯盟出發，出賽9場有8場先發，投32.2局送出40K，防禦率4.41；黃仲翔與道奇的柯敬賢在7月底一同升上1A，黃仲翔目前在1A出賽6場都是先發，30.2局送出33K，防禦率3.23。

昨天《MLB Pipeline》公布，由於響尾蛇勞拉爾（Jordan Lawlar）與巴洛薩（Jorge Barrosa）從農場畢業，黃仲翔與培瑞茲（Enyervert Perez）也因此擠進農場第29與第30名。而黃仲翔也加入林昱珉、林維恩、莊陳仲敖、林盛恩、李灝宇、柯敬賢、潘文輝、沈家羲與林振瑋的行列，成為目前10位有在大聯盟農場前30名的台灣選手。

黃仲翔的球探報告也一並出爐，大聯盟官網指出，黃仲翔的投球姿勢帶點欺敵效果，但速球均速僅90-94英哩並不突出，因此揮空率不高；然而他82-86英哩的變速球出手軌跡與速球類似，進壘時會突然下墜讓打者揮空，他80英哩初頭的滑球會在進壘最後一刻才向手套側急墜，製造相當可觀的揮空率。黃仲翔還有一顆70英哩左右的曲球，不過控制力相對不足，只會偶爾拿來對付左打者。

官網指出，黃仲翔在生涯初其憑藉著投球動作的欺敵性、不同球路的共軌效應，以及低階層及打者應付能力不足，能靠著誘使打者追打壞球來取得不少出局數。隨著未來對手等級提升，黃仲翔的保送率可能會隨之上漲，但他的控球能力仍足以讓他以先發身份在體系裡站穩，如果能在把速球的球速進一步提升，競爭力將會大幅增加。

