U16亞洲盃》台灣明與強敵日本爭4強門票 主帥吳正杰認為五五波

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣隊今在U16亞洲盃男籃賽8強資格賽，靠王以勒攻下全隊最高19分，以97：90打敗黎巴嫩，繼2015年後再闖8強，總教練吳正杰表示，此役團隊情蒐奏效，加上事前演練的戰術執行到位，對明天與日本一戰爭奪4強抱有信心。

台灣隊過去在U16亞洲盃最佳成績是2015年第2名，這次自2017年再度參賽，由金華國中教練吳正杰領軍，JHBL國中聯賽MVP得主王以勒擔任隊長，他至今出賽4場平均能貢獻20分，成為團隊火力要角。

今天台灣隊以16記三分彈射垮黎巴嫩，吳正杰表示，這次選材上雖然高度較不足，但網羅不少具有進攻破壞力的好手，「我們體型小就是要把節奏拉快，強悍防守與快速的轉換快攻，外圍有空檔就盡量出手。」

吳正杰提到，團隊賽前情蒐影片準備完善，昨天休兵日也有讓球員更熟悉戰術，對於這次表現出色的王以勒，他也對愛徒讚譽有加，「他是被低估的選手，但其實心理素質很強，對自己的要求很高。」

台灣隊明晚7點與日本爭奪4強資格，力拚明年U17世界盃門票，吳正杰認為，這一戰應會是五五波，日本隊的身材體型與台灣隊相似，「兩隊都是以鋒衛主導比賽的球隊，能把教練的戰術執行好、細節做得更好的隊伍，獲勝機會就愈高。」

