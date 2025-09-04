登峰造極籃球賽》領先28分差點花光！北一女遭震撼教育驚險封后

彭郁榛。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕北一女中今在登峰造極籃球邀請賽高中女子組冠軍戰差點浪費多達28分的領先，最終穩住陣腳，才以71：69險勝陽明高中封后，總教練駱燕萍指出，此役對球隊是震撼教育，讓球員有所警惕不是壞事。

衛冕軍北一女中新學年度將挑戰成為HBL繼淡水商工與海山中學後，第3支在女子組締造3連霸的球隊，今在登峰造極籃球賽冠軍戰上半場打完握有50：25優勢，一度領先多達28分，不料末節進攻大當機，面臨長達5分鐘得分乾旱期，被對手拉出一波12：0攻勢，最後以1分差驚險帶走勝利。

駱燕萍坦言，這是一場高潮迭起的比賽，對於團隊握有將近30分的領先差點遭逆轉，她認為球員求勝心不夠強烈，也沒有專心聆聽隊友的聲音，「今天算是震撼教育，也對球員是很好的刺激，在這個階段就遇到這樣的問題不是壞事，讓她們知道其他隊也很努力跟上我們。」

上學年度勇奪HBL女子組MVP的彭郁榛今繳全隊最高19分，另有3籃板、4助攻，對於今天差點被逆轉，她第一反應是「很棒啊」，表示這是一次累積經驗的機會，下次在場上遇到類似的情況就更知道如何應對，「身為控衛，我不能跟隊友一樣慌，應該跳出來跟大家說怎麼做。」

北一女下月將啟程美國洛杉磯進行為期16天的移地訓練，也會與當地高中進行友誼賽，彭郁榛很期待能開拓視野，感受不一樣的比賽強度，希望藉此精進投籃技巧以及傳球視野。

北一女中勇奪登峰造極籃球邀請賽高中女子組冠軍。（主辦單位提供）

