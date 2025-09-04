晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

登峰造極籃球賽》領先28分差點花光！北一女遭震撼教育驚險封后

2025/09/04 21:48

彭郁榛。（主辦單位提供）彭郁榛。（主辦單位提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕北一女中今在登峰造極籃球邀請賽高中女子組冠軍戰差點浪費多達28分的領先，最終穩住陣腳，才以71：69險勝陽明高中封后，總教練駱燕萍指出，此役對球隊是震撼教育，讓球員有所警惕不是壞事。

衛冕軍北一女中新學年度將挑戰成為HBL繼淡水商工與海山中學後，第3支在女子組締造3連霸的球隊，今在登峰造極籃球賽冠軍戰上半場打完握有50：25優勢，一度領先多達28分，不料末節進攻大當機，面臨長達5分鐘得分乾旱期，被對手拉出一波12：0攻勢，最後以1分差驚險帶走勝利。

駱燕萍坦言，這是一場高潮迭起的比賽，對於團隊握有將近30分的領先差點遭逆轉，她認為球員求勝心不夠強烈，也沒有專心聆聽隊友的聲音，「今天算是震撼教育，也對球員是很好的刺激，在這個階段就遇到這樣的問題不是壞事，讓她們知道其他隊也很努力跟上我們。」

上學年度勇奪HBL女子組MVP的彭郁榛今繳全隊最高19分，另有3籃板、4助攻，對於今天差點被逆轉，她第一反應是「很棒啊」，表示這是一次累積經驗的機會，下次在場上遇到類似的情況就更知道如何應對，「身為控衛，我不能跟隊友一樣慌，應該跳出來跟大家說怎麼做。」

北一女下月將啟程美國洛杉磯進行為期16天的移地訓練，也會與當地高中進行友誼賽，彭郁榛很期待能開拓視野，感受不一樣的比賽強度，希望藉此精進投籃技巧以及傳球視野。

彭郁榛。（主辦單位提供）彭郁榛。（主辦單位提供）

北一女中勇奪登峰造極籃球邀請賽高中女子組冠軍。（主辦單位提供）北一女中勇奪登峰造極籃球邀請賽高中女子組冠軍。（主辦單位提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中