日職》佐藤輝明夯36轟、近本光司破長嶋茂雄紀錄 阪神最快6日央聯封王

〔體育中心/綜合報導〕央聯龍頭阪神虎今天在名古屋巨蛋出戰中日龍，央聯全壘打王佐藤輝明敲出領先全聯盟的第36轟，近本光司更打破了由長嶋茂雄所寫下的鬼神紀錄，阪神終場以7：5贏球，將央聯封王魔術數字減至M4，最快將在6日於主場甲子園拿下睽違2年的央聯冠軍，也確定晉級季後賽「高潮系列賽」。

佐藤輝明首局就砲轟中日39歲老將涌井秀章，擊出右外野2分砲，本季第36轟出爐，4局上再添1分，取得3分領先。猛虎軍團第7局攻勢再起，近本光司和森下翔太雙雙敲出長打，分別進帳1分打點和2分打點，阪神單局灌進4分，將領先擴大至7分。中日龍在下個半局就展開反攻，板山祐太郎在一三壘有人代打敲安破蛋，細川成也則是補上左外野3分砲，助隊追到4：7三分落後。

中日8局下再靠著岡林勇希的高飛犧牲打將差距縮小至2分，但最終仍未能攻破阪神守護神岩崎優，第9局成功關門守住勝利，生涯第2度達成單季30場救援成功，阪神終場就以7：5贏球，成為本季最速確定晉級「高潮系列賽」的球隊。

近本光司此役5打數敲出2支安打，貢獻1分打點，第7局和第9局分別擊出右外野二壘安打和中外野三壘安打，近本光司在球團前7年共累積1071安，打破了巨人傳奇球星長嶋茂雄所保持的日職紀錄。

