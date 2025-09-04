晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》佐藤輝明夯36轟、近本光司破長嶋茂雄紀錄 阪神最快6日央聯封王

2025/09/04 22:36

佐藤輝明。（取自產經體育）佐藤輝明。（取自產經體育）

〔體育中心/綜合報導〕央聯龍頭阪神虎今天在名古屋巨蛋出戰中日龍，央聯全壘打王佐藤輝明敲出領先全聯盟的第36轟，近本光司更打破了由長嶋茂雄所寫下的鬼神紀錄，阪神終場以7：5贏球，將央聯封王魔術數字減至M4，最快將在6日於主場甲子園拿下睽違2年的央聯冠軍，也確定晉級季後賽「高潮系列賽」。

佐藤輝明首局就砲轟中日39歲老將涌井秀章，擊出右外野2分砲，本季第36轟出爐，4局上再添1分，取得3分領先。猛虎軍團第7局攻勢再起，近本光司和森下翔太雙雙敲出長打，分別進帳1分打點和2分打點，阪神單局灌進4分，將領先擴大至7分。中日龍在下個半局就展開反攻，板山祐太郎在一三壘有人代打敲安破蛋，細川成也則是補上左外野3分砲，助隊追到4：7三分落後。

中日8局下再靠著岡林勇希的高飛犧牲打將差距縮小至2分，但最終仍未能攻破阪神守護神岩崎優，第9局成功關門守住勝利，生涯第2度達成單季30場救援成功，阪神終場就以7：5贏球，成為本季最速確定晉級「高潮系列賽」的球隊。

近本光司此役5打數敲出2支安打，貢獻1分打點，第7局和第9局分別擊出右外野二壘安打和中外野三壘安打，近本光司在球團前7年共累積1071安，打破了巨人傳奇球星長嶋茂雄所保持的日職紀錄。

近本光司。（取自產經體育）近本光司。（取自產經體育）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中