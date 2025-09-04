中職》台鋼致命暴投送超前分 統一贏得本季最多6連勝

統一贏得本季最多6連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅在幸運第7局靠著暴投跑回超前分，第8局胡金龍代打再打下保險分，5:3力克台鋼雄鷹。統一贏得本季最多的6連勝，台鋼慘遭4連敗。

統一第1局先靠著失誤上壘，林安可、蘇智傑、林子豪和陳重羽連續安打攻下3分。

第3局台鋼也靠失誤上壘，2出局後吳念庭適時安打扳回1分。

第6局台鋼曾子祐和張肇元安打，顏郁軒被觸身球，2出局攻佔滿壘，王柏融擊出滾地球，在一壘手林子豪面前突然彈高，幸運的場地安打連得2分，追平比數為3:3。

7局下統一朱迦恩擊出二壘打，林安可和林子豪選到四壞球，2出局攻佔滿壘，統一起用上一場因為比賽中噁心反胃提前退場的陳傑憲代打，台鋼捕手吳明鴻發生致命的捕逸失分，統一4:3再度領先。

第8局統一陳聖平選到四壞球並盜上二壘，觸擊推進到三壘後，統一起用胡金龍代打，安打攻下保險分，比數拉開到5:3。

統一獅在幸運第7局靠著暴投跑回超前分。（記者李惠洲攝）

伍祐城暴投。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）

胡金龍。（記者李惠洲攝）

蒙德茲。（記者李惠洲攝）

陳韻文。（記者李惠洲攝）

統一贏得本季最多6連勝。（記者李惠洲攝）

