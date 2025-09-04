晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》台鋼致命暴投送超前分 統一贏得本季最多6連勝

2025/09/04 22:29

統一贏得本季最多6連勝。（記者李惠洲攝）統一贏得本季最多6連勝。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅在幸運第7局靠著暴投跑回超前分，第8局胡金龍代打再打下保險分，5:3力克台鋼雄鷹。統一贏得本季最多的6連勝，台鋼慘遭4連敗。

統一第1局先靠著失誤上壘，林安可、蘇智傑、林子豪和陳重羽連續安打攻下3分。

第3局台鋼也靠失誤上壘，2出局後吳念庭適時安打扳回1分。

第6局台鋼曾子祐和張肇元安打，顏郁軒被觸身球，2出局攻佔滿壘，王柏融擊出滾地球，在一壘手林子豪面前突然彈高，幸運的場地安打連得2分，追平比數為3:3。

7局下統一朱迦恩擊出二壘打，林安可和林子豪選到四壞球，2出局攻佔滿壘，統一起用上一場因為比賽中噁心反胃提前退場的陳傑憲代打，台鋼捕手吳明鴻發生致命的捕逸失分，統一4:3再度領先。

第8局統一陳聖平選到四壞球並盜上二壘，觸擊推進到三壘後，統一起用胡金龍代打，安打攻下保險分，比數拉開到5:3。

統一獅在幸運第7局靠著暴投跑回超前分。（記者李惠洲攝）統一獅在幸運第7局靠著暴投跑回超前分。（記者李惠洲攝）

伍祐城暴投。（記者李惠洲攝）伍祐城暴投。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）王柏融。（記者李惠洲攝）

胡金龍。（記者李惠洲攝）胡金龍。（記者李惠洲攝）

蒙德茲。（記者李惠洲攝）蒙德茲。（記者李惠洲攝）

陳韻文。（記者李惠洲攝）陳韻文。（記者李惠洲攝）

統一贏得本季最多6連勝。（記者李惠洲攝）統一贏得本季最多6連勝。（記者李惠洲攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中