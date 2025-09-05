東泰高中登峰造極籃球賽逆轉奪冠　盼添團隊信心

〔中央社〕登峰造極青年籃球邀請賽高中組今天進行最後一天賽事，東泰高中在男子組冠軍戰以69比65逆轉擊敗南湖高中，教練高丁國柱認為，這座冠軍能替團隊增添信心。

在台北體育館舉行的登峰造極青年籃球邀請賽，壓軸登場的高中男子組冠軍戰，由東泰再度挑戰南湖，兩隊整場形成拉鋸戰，而東泰在第4節祭出招牌防守，迫使對手單節僅拿到9分，加上控衛全億穩住進攻節奏，終場以4分之差上演逆轉勝，勇奪冠軍頭銜。

東泰教練高丁國柱賽後接受中央社採訪時表示，上次雙方也打得很膠著，只是很可惜輸掉比賽，很開心能夠再與南湖一較高下，並如願拿到勝利，希望這座冠軍能帶給球員更多信心，並在高中籃球聯賽HBL賽季前持續修正缺點。

針對身高不到170公分的高三控衛全億有所發揮，高丁國柱說，上次面對南湖就是全億在收尾環節做得不夠出色，但今天關鍵時刻他有把球處理掉，已經看到成長，「我對他標準比較高，期許他能做到場上控球責任，而且就算個子比較矮，要想辦法比其他人更突出」。

此役東泰高二前鋒許恩翔攻下全隊最高22分，還抓下14籃板，而全億繳出14分、5籃板、7助攻、3抄截的全能數據。其中，許恩翔自認前面幾場都沒有打好，今天有遵照教練團指示，不會停一拍才想投籃，而是果決地進攻。（編輯：陳彥鈞）1140905

