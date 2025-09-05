PLG》亞洲盃無緣4強有憾 曾祥鈞仍願再戰國際賽

曾祥鈞。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕旅日好手曾祥鈞新賽季將重返PLG富邦勇士，今年休賽季他加入台灣男籃出征亞洲盃，只可惜8強與伊朗一戰遭逆轉，無緣往4強邁進。回憶當時情況，他坦言，休息室氣氛有些凝結，對於沒能贏下這一戰他感到很抱歉，但未來有機會，他仍想再次參與國際賽。

205公分的曾祥鈞為台灣男籃倚重的內線戰力，第3階段亞洲盃資格賽他曾參戰，會內賽再度披上台灣隊戰袍。提到這次在8強止步，只拿下第5名，曾祥鈞說：「8強輸給伊朗之後，休息室氣氛有點凝結，錚哥（劉錚）跟駿哥（陳盈駿）也很真情流露，只是我還是覺得這場沒贏下來，對錚哥很抱歉。」

台灣隊這次亞洲盃碰上伊朗、約旦等西亞強權，和對方長人過招，曾祥鈞認為，跟想像中的有點不太一樣，「其實我想像中的西亞長人可能是很粗壯、很硬的風格，但其實打下來，他們算是很柔軟，甚至有些是可以拉出來投三分球、中距離，和一般傳統長人比起來，有更大範圍的投射能力。」

對於未來的國際賽，曾祥鈞依舊想貢獻一份心力，想為台灣在國際賽爭取最好的名次，尤其明年亞運又在名古屋，他笑說自己應該也能算東道主，有機會肯定想參加。

