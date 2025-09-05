WB拳擊世錦賽》奧運銅牌女將黃筱雯完封日本對手 挺進16強

黃筱雯。（資料照，記者塗建榮攝）

李冠霖／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界拳擊聯盟（World Boxing）在英國利物浦舉辦首場世界錦標賽，東京奧運銅牌女將黃筱雯今天凌晨在女子54公斤級，以5：0完封日本對手國府縞鈴，快意晉級16強，另一位男子選手甘家葳也旗開得勝挺進32強。

台灣拳擊隊本屆有男子選手賴主恩、甘家葳、許喬鈞、林囿，女子選手郭怡萱、黃筱雯、吳詩儀、陳念琴等人參賽，主要目的也是來刺探軍情，同時也是World Boxing首度舉辦世界錦標賽。

請繼續往下閱讀...

賽事共超過500位選手參賽，不過畢竟是首次舉辦世錦賽，大會在安排上就有點凌亂，教練劉宗泰表示，熱身區的動線安排較亂，讓選手熱身時有些麻煩。

黃筱雯去年12月風光摘下年終賽金牌，也稍微彌補巴黎奧運無緣獎牌的遺憾。黃筱雯今年也跟師弟甘家葳、劉宗泰相繼飛至日本、南韓強化實力，並努力提升攻擊速度。

黃筱雯首戰面對國府縞鈴，首局雖然有辦法壓制對手，但對方也是有所回擊，因此僅以4：1領先，不過黃筱雯狀態明顯提升後，連兩局都給對手5：0，最終也是漂亮完成橫掃。至於甘家葳在男子70公斤級64強，以5：0打敗波蘭的蘇勒奇（Pawel Sulecki），挺進32強。。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法