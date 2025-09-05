晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大都會農場三本柱最後一人來了！ 前百大新秀斯普羅特將開箱

2025/09/05 08:11

大都會投手大物斯普羅特即將開箱對紅人。（資料照）大都會投手大物斯普羅特即將開箱對紅人。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今年賽季後段接連開箱兩大農場投手新秀麥克萊恩（Nolan McLean）以及喬納．唐（Jonah Tong），如今他們要再將農場另一位投手大物斯普羅特（Brandon Sproat）給拉上大聯盟，在美國時間的禮拜天對紅人登板。

斯普羅特在今年球季被排在10大右投第9名，季前排名在百大第46名，大都會投手新秀第1名，不過賽季開始後他的名次接連被麥克萊恩與喬納．唐超越，且掉出百大新秀，目前是農場第5號新秀，排名投手第3名。

本季斯普羅特在3A共26場出賽有25場先發，拿下8勝6敗，防禦率4.24，121.1局投球送出113K，有53次四壞保送與11次觸身球保送，在上一場先發他於3A對洋基主投7局飆9K沒有掉分，接下來將被升上大聯盟。

大聯盟報導指出，斯普羅特有著農場當中最純粹的球威，球速時常能夠落在95英哩以上，偶爾能夠碰到3位數，有顆85英哩以上的變速球，在今年初陷入掙扎時，斯普羅特時常用該球來解決困境。此外，斯普羅特還有90英哩以上的伸卡球（二縫線速球），一顆85英哩左右的橫掃球，還有89到91英哩的滑球，以及一顆80-82英哩的曲球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中