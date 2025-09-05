MLB》大都會農場三本柱最後一人來了！ 前百大新秀斯普羅特將開箱

大都會投手大物斯普羅特即將開箱對紅人。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在今年賽季後段接連開箱兩大農場投手新秀麥克萊恩（Nolan McLean）以及喬納．唐（Jonah Tong），如今他們要再將農場另一位投手大物斯普羅特（Brandon Sproat）給拉上大聯盟，在美國時間的禮拜天對紅人登板。

斯普羅特在今年球季被排在10大右投第9名，季前排名在百大第46名，大都會投手新秀第1名，不過賽季開始後他的名次接連被麥克萊恩與喬納．唐超越，且掉出百大新秀，目前是農場第5號新秀，排名投手第3名。

請繼續往下閱讀...

本季斯普羅特在3A共26場出賽有25場先發，拿下8勝6敗，防禦率4.24，121.1局投球送出113K，有53次四壞保送與11次觸身球保送，在上一場先發他於3A對洋基主投7局飆9K沒有掉分，接下來將被升上大聯盟。

大聯盟報導指出，斯普羅特有著農場當中最純粹的球威，球速時常能夠落在95英哩以上，偶爾能夠碰到3位數，有顆85英哩以上的變速球，在今年初陷入掙扎時，斯普羅特時常用該球來解決困境。此外，斯普羅特還有90英哩以上的伸卡球（二縫線速球），一顆85英哩左右的橫掃球，還有89到91英哩的滑球，以及一顆80-82英哩的曲球。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法