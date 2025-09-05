MLB》釀酒人佩雷塔29局無失分寫史詩紀錄！ 費城人笑到最後

佩雷塔5局8K無失分，連5場比賽29局無失分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人先發投手佩雷塔（Freddy Peralta）今天對陣費城人繳出5局無失分好投，連5場先發至少投5局無失分、連續29局無失分寫下125年紀錄，不過該場比賽笑到最後的是費城人，他們以2：0擊敗釀酒人，系列賽2勝1敗獲勝。

過去125年以來，只有10位投手能夠連續5場先發至少投5局無失分，上次締造該項紀錄的是2022年的響尾蛇好手加倫（Zac Gallen），佩雷塔如今成為其中一人。此外，佩雷塔在這5場先發當中，最多只被敲出3支安打，他成為現代棒球史上，第一位能夠在連5場先發至少5局無失分的情況下，只被敲3安以下的投手。

費城人先發左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）今天的表現沒有佩雷塔差，佩雷塔投5局飆8K，被打2支安打，投出3次保送無失分退場。蘇亞雷斯6局4K、2BB，被打6支安打同樣也沒有掉分，且費城人在7局靠著波姆（Alec Bohm）的三壘安打與透納（Trea Turner）的安打先馳得點，史托特（Bryson Stott）在9局又敲出二壘安打進帳1分保險分。

9局杜蘭（Jhoan Duran）登板關門，貝德（Harrison Bader）貢獻美技守備，終場費城人以2：0完封釀酒人，系列賽2勝1敗拿下。

費城人透納（右）打進致勝分。（路透）

