體育 棒球 中職

林智勝引退》生涯22年從未單季全壘打掛零 林智勝：我再努力啊！

2025/09/05 08:22

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕職棒生涯進入最後1季，43歲「大師兄」林智勝的引退系列賽今起在大巨蛋登場，他在22年生涯已締造台灣職棒最多的304發全壘打紀錄，但生涯至今從未單季全壘打掛零，今年的全壘打產量仍是「0」發，對此他不改幽默口吻笑說：「我再努力啊！我還在努力！」就看他是否真的天生英雄命，在個人引退系列賽能用全壘打為生涯做完美收尾。

林智勝的生涯從La new熊開始，2004年6月3日的生涯初出賽就對興農牛擔任先發4棒游擊手，個人首轟則出現在同年6月8日的嘉義市球場、對中信鯨洋投邏逤開砲，而在2022年4月3日他穿上味全龍球衣在台南球場對王鏡銘開轟，則是他正式超越張泰山、轟出改寫台灣職棒最多轟的第290轟，之後的每一轟，他都在寫「智勝障礙」。

如今林智勝的全壘打數已來到304轟，但那一轟是出現在去年6月21日天母球場對中信兄弟洋投猛登，且是他去年球季的唯一1轟，本季出賽27場累計55個打數，則尚未出現他經典的全壘打身影。今起的引退3連戰，龍隊總教練葉君璋已言明3場都會讓林智勝出賽，只是不能保證會讓他先發，相信他站上打擊區的那一刻，都會讓球迷充滿期待。

儘管生涯來到最後一季，林智勝在上月於生涯第1個主場澄清湖球場受訪時，就透露自己有發現一個現象，「我覺得今年大家對我都投得滿認真的，不管直球的尾勁、變化球的角度，跟其他人比較不一樣，這是我的個人感覺。」但他強調，「我覺得這樣比較好，這樣打出來才是很舒服，如果這樣打出安打，我才會覺得，我還是可以跟到他們的能力範圍。」

