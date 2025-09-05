羽球世錦賽》最強球后再進化！衛冕失敗坦言可惜 安洗瑩誓言「更全面」

安洗瑩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕南韓世界球后安洗瑩在今年世錦賽倒在4強，以15：21、17：21不敵中國名將陳雨菲，衛冕夢碎，小安回國後受訪時透露遺憾的心情，同時誓言變得更強。

「這次大賽真的非常可惜。」安洗瑩談到連霸失利時難掩失落表示，「很多人對我抱有期待，我自己也對這次比賽充滿期待，沒能拿到想要的結果，心裡很遺憾，但我覺得這依然是一次能學到很多東西的機會。」

回顧輸給陳雨菲的賽事，安洗瑩認為最大的失誤是沒能相信自己，「就算出現失誤，如果能嘗試我賽前準備好的戰術，或許就不會留下遺憾了。但我因為害怕失誤，很多該做的都不敢做，這點真的很可惜。」

安洗瑩也特別提到，身為衛冕冠軍的心理壓力對自己影響很大，「本來應該享受每一場比賽的過程，但我好像太執著於結果了，滿腦子都是要拿出好成績，反而本末倒置了。」

安洗瑩展現成熟心態，認為這次的失敗也是提升自己實力的過程，接下來會往前看，備戰未來的賽事，「這次比賽我太專注於進攻，反而丟掉了很多自己原本擅長的東西，接下來我會繼續保持自己的優勢，同時逐步完善進攻風格，相信慢慢就能形成更全面的打法。」

當被問及未來的目標時，安洗瑩堅定喊話，「我會做好更充分的準備，絕不讓類似的情況再次發生。」

