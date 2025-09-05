MLB》海盜狀元郎完勝塞揚名投！大谷翔平吞2K、道奇慘遭海盜橫掃

大谷翔平吞2K。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇塞揚名投史奈爾（Blake Snell）今天在跟海盜狀元新人王史基斯（Paul Skenes）的對決當中完敗，道奇9局靠著大哥貝茲（Mookie Betts）全壘打點燃反攻號角，但終場仍以3：5輸球，系列賽慘遭海盜橫掃。

抱病上場的大谷翔平今天持續擔任首棒打指定打擊，在與史基斯的首度交手就被火球三振，下個打席選到四壞保送，第三打席再次被史基斯三振出局，第四打席擊出軟弱飛球出局，今天單場3打數0安打，吞2K、1BB，打擊率下降到2成79。

海盜打線在3下就給予史基斯火力支援，雷諾斯（Bryan Reynolds）敲安後靠史奈爾兩度暴投上三壘，潘姆（Tommy Pham）敲出適時一擊打下首分。5下史奈爾大爆炸，海盜連敲3安先得1分，1出局後故意四壞保送麥卡琴（Andrew McCuthchen），卻被下棒的約克（Nick Yorke）敲出二壘安打失掉2分，隨後又因滾地球再失1分，單局狂失4分讓戰局定調。

史基斯本場面對道奇打線只被敲2支安打，其中最驚險的是拉辛（Dalton Rushing）的射牆二壘安打，飆出8K、1BB沒有掉分，防禦率下降到1.98，收下本季第10勝，非常有機會奪下國聯塞揚獎。

史基斯好投奪下賽季第10勝。（路透）

道奇沉默的打線在9局才甦醒，貝茲敲出本季第15轟追回1分，佛里曼（Freddie Freeman）被三振後，赫南德茲（Teoscar Hernández）敲安、康佛托（Michael Conforto）幸運穿越安打，再加上帕赫斯（Andy Pages）敲出內野安打再追1分，迫使海盜不得不換上霍德曼（Colin Holderman）緊急登板，他讓金慧成敲出左外野飛球出局後，再被羅哈斯（Miguel Rojas）敲安掉分，今天剛上來的羅特維特（Ben Rortvedt）揮棒落空，道奇3：5不敵海盜，系列賽3戰遭到橫掃。

