晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

林智勝引退》同為「姓林的」 林立分享跟智勝學長的「頭」緣事件

2025/09/05 09:26

林立（左）很遺憾未能參與林智勝（中）的引退賽，和林泓育「三林」在大巨蛋先合影留念。（樂天桃猿供）林立（左）很遺憾未能參與林智勝（中）的引退賽，和林泓育「三林」在大巨蛋先合影留念。（樂天桃猿供）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管打擊型態不同，生涯又沒有同隊過，但林立談起學長林智勝卻有種說不出的親近感，「他給我的感覺，就是很好親近，雖然不同隊，卻從不吝於跟我分享，是滿不錯的學長。」而在2023年9月7日，樂天桃猿林立因為跑壘時衝撞到當時守味全龍一壘的林智勝，還出現生涯罕見的腦震盪傷情，這個「頭」緣事件也讓兩位「姓林的」有了另類緣份。

「其實，我們兩個撞到的當下，都是在意對方」，林立當時撞到林智勝的時候曾形容自己撞上一面牆，但他說其實兩人當下起來第一件事就是互問，「我問他，學長有沒有怎麼樣？他問我，阿立你還好嗎？第一拍都不是自己，都是問對方。」林立坦言，畢竟學長也有年紀，當時擔心如果撞傷讓他因此機會變少，自己會很過意不去，「還好他沒事，但殊不知我後來就因為腦震盪休息一個多月，甚至兩個月。但我覺得這是比賽中難免，至少沒有替他帶來更大的傷害，我自己受傷，也是比賽的一部分，都不是誰的問題，只能說我自己身體太弱。」

林立是2017年中職選秀獲桃猿第2指名，林智勝當時已轉效中信兄弟，兩人並沒有機會同隊，但或許是因為某次明星賽有了相處機會，也或許是因為「頭」緣事件多了連結，兩人碰面就會打招呼，或是交換打擊上的想法，「我狀況不好的時候去請教他，他狀況不好的時候也會來問我。他也會問我，你那邊有沒有棒子，或是我狀況不好的時候，去跟他要一支棒子，因為我們都是用美津濃的球棒，我就會跟他交換。」

對於今天林智勝引退賽無法參與，林立也直呼可惜，但日前兩人在大巨蛋已留下「姓林的」合影，「我們都會互叫『姓林的』，無形中的一個親近。」林立還透露，之前智勝學長有跟他拿過一根球棒，「我就拿一根新的給他，上面有我的名字，但跟他說打不好不要怪我，我不知道他在比賽中有沒有用，但我有開玩笑跟他說，退休後記得幫我簽名，送給我喔！

三個「姓林的」，日前在大巨蛋合影。（樂天桃猿提供）三個「姓林的」，日前在大巨蛋合影。（樂天桃猿提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中