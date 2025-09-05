林智勝引退》同為「姓林的」 林立分享跟智勝學長的「頭」緣事件

林立（左）很遺憾未能參與林智勝（中）的引退賽，和林泓育「三林」在大巨蛋先合影留念。（樂天桃猿供）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管打擊型態不同，生涯又沒有同隊過，但林立談起學長林智勝卻有種說不出的親近感，「他給我的感覺，就是很好親近，雖然不同隊，卻從不吝於跟我分享，是滿不錯的學長。」而在2023年9月7日，樂天桃猿林立因為跑壘時衝撞到當時守味全龍一壘的林智勝，還出現生涯罕見的腦震盪傷情，這個「頭」緣事件也讓兩位「姓林的」有了另類緣份。

「其實，我們兩個撞到的當下，都是在意對方」，林立當時撞到林智勝的時候曾形容自己撞上一面牆，但他說其實兩人當下起來第一件事就是互問，「我問他，學長有沒有怎麼樣？他問我，阿立你還好嗎？第一拍都不是自己，都是問對方。」林立坦言，畢竟學長也有年紀，當時擔心如果撞傷讓他因此機會變少，自己會很過意不去，「還好他沒事，但殊不知我後來就因為腦震盪休息一個多月，甚至兩個月。但我覺得這是比賽中難免，至少沒有替他帶來更大的傷害，我自己受傷，也是比賽的一部分，都不是誰的問題，只能說我自己身體太弱。」

林立是2017年中職選秀獲桃猿第2指名，林智勝當時已轉效中信兄弟，兩人並沒有機會同隊，但或許是因為某次明星賽有了相處機會，也或許是因為「頭」緣事件多了連結，兩人碰面就會打招呼，或是交換打擊上的想法，「我狀況不好的時候去請教他，他狀況不好的時候也會來問我。他也會問我，你那邊有沒有棒子，或是我狀況不好的時候，去跟他要一支棒子，因為我們都是用美津濃的球棒，我就會跟他交換。」

對於今天林智勝引退賽無法參與，林立也直呼可惜，但日前兩人在大巨蛋已留下「姓林的」合影，「我們都會互叫『姓林的』，無形中的一個親近。」林立還透露，之前智勝學長有跟他拿過一根球棒，「我就拿一根新的給他，上面有我的名字，但跟他說打不好不要怪我，我不知道他在比賽中有沒有用，但我有開玩笑跟他說，退休後記得幫我簽名，送給我喔！

三個「姓林的」，日前在大巨蛋合影。（樂天桃猿提供）

