美網》莎巴蓮卡逆轉「富豪千金」佩古拉 球后二連霸剩最後一步

2025/09/05 09:47

莎巴蓮卡逆轉「富豪千金」佩古拉 。（法新社）莎巴蓮卡逆轉「富豪千金」佩古拉 。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽4強上演去年爭后戲碼，白俄羅斯球后衛冕者莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）後來居上，4：6、6：3、6：4大逆轉地主第4種子「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula），二連霸就剩最後一步。

莎巴蓮卡8強因捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）膝傷賽前退出，讓她兵不血刃晉級，在關閉頂棚的亞瑟艾許中央球場再度對決去年亞軍佩古拉，頭號種子錯失4：2開局，被東道主倒趕4局先馳得盤。當今球后重振旗鼓，次盤率先破發3：0，順勢反撲扳回一城。決勝盤莎巴蓮卡乘勝追擊，第1局就突破並力保領先不失，第6局起化解4個被破發點，最終第3個賽末點鎖定勝利。

莎芭蓮卡職業生涯對戰佩古拉改寫為8勝2負，加上如今美網已4連勝且1盤未失，坐擁4座大滿貫冠的她，準備自美國天后小威廉絲（Serena Williams）2012至2014年三連霸之後，成為近11年首位完成衛冕的女將，壓軸對手則為日美混血前球后大坂直美單挑美國第8種子安尼西莫娃（Amanda Anisimova）的勝方。

至於來自紐約州的佩古拉，家世非常顯赫，雙親經營石油和天然氣等事業有成，還是NFL水牛城比爾、NHL水牛城軍刀隊等職業球團老闆，估計身家逾70億美元（約2167億台幣），爸爸泰瑞（Terry Pegula）還擁有一艘市價高達1億美元的豪華遊艇。

