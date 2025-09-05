MLB》西武獅今井達也有望拿61億大約！名記者直言：或許他名氣最低

今井達也。（資料照，記者廖耀東攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近期不斷有日本大物加入，鈴木誠也、山本由伸、今永昇太等人近期的成功也讓大聯盟球隊趨之若鶩，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）點名分析今年休賽季有望挑戰大聯盟的三名日本好手：今井達也、村上宗隆與岡本和真，其中今井達也被認為有機會拿下高額大約。

帕桑提到，27歲的今井或許是3人當中名氣最低，卻在今年最讓球探好奇的選手，他的天賦掩蓋僅有5呎11吋、154磅的身形，他是日本球速最快的先發，直球速度時常坐落在95英哩，能碰到99英哩。同時有顆凶狠的滑球、變速球、指叉球、曲球，還有今年新增的伸卡球。

本季今井表現相當精采，143.2局投球防禦率1.50，送出159K、37BB，只被打4發全壘打，帕桑指出，儘管日本的「不彈球」可能是他繳出好表現的原因，但今井的球威足以消除疑慮，同時山本與今永兩位球員在大聯盟的成功，也有助於減少外界對矮個先發的疑慮。

帕桑透露，儘管今井達也可能不會拿到像山本由伸一樣的3.25億美元大約，但已經有些高層給出很高的預期，像是有人認為今井可以拿到2億美元（約新台幣61億）以上，另一人則認為今井可以拿到1.5億美元合約，第三人則認為他可能拿到跟2018年國民給柯賓（Patrick Corbin）的6年1.4億美元合約，而在10幾位高層與球探當中最低的推估合約是8000萬美元，不過帕桑指出，考量到今井的年紀，他會是今年自由市場上最年輕的投手，8000萬這數字顯然過低。

