晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》西武獅今井達也有望拿61億大約！名記者直言：或許他名氣最低

2025/09/05 10:39

今井達也。（資料照，記者廖耀東攝）今井達也。（資料照，記者廖耀東攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近期不斷有日本大物加入，鈴木誠也、山本由伸、今永昇太等人近期的成功也讓大聯盟球隊趨之若鶩，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）點名分析今年休賽季有望挑戰大聯盟的三名日本好手：今井達也、村上宗隆與岡本和真，其中今井達也被認為有機會拿下高額大約。

帕桑提到，27歲的今井或許是3人當中名氣最低，卻在今年最讓球探好奇的選手，他的天賦掩蓋僅有5呎11吋、154磅的身形，他是日本球速最快的先發，直球速度時常坐落在95英哩，能碰到99英哩。同時有顆凶狠的滑球、變速球、指叉球、曲球，還有今年新增的伸卡球。

本季今井表現相當精采，143.2局投球防禦率1.50，送出159K、37BB，只被打4發全壘打，帕桑指出，儘管日本的「不彈球」可能是他繳出好表現的原因，但今井的球威足以消除疑慮，同時山本與今永兩位球員在大聯盟的成功，也有助於減少外界對矮個先發的疑慮。

帕桑透露，儘管今井達也可能不會拿到像山本由伸一樣的3.25億美元大約，但已經有些高層給出很高的預期，像是有人認為今井可以拿到2億美元（約新台幣61億）以上，另一人則認為今井可以拿到1.5億美元合約，第三人則認為他可能拿到跟2018年國民給柯賓（Patrick Corbin）的6年1.4億美元合約，而在10幾位高層與球探當中最低的推估合約是8000萬美元，不過帕桑指出，考量到今井的年紀，他會是今年自由市場上最年輕的投手，8000萬這數字顯然過低。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中