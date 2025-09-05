晴時多雲

體育 棒球 學生棒球

威廉波特少棒》「體育班不應該被廢除」 賴敏男告訴你為什麼

2025/09/05 10:18

東園少棒隊總教練賴敏男。（資料照，記者林正堃攝）東園少棒隊總教練賴敏男。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕近年台灣社會不斷出現「廢除體育班」的聲浪，對此，台北市東園少棒總教練賴敏男上月領軍勇奪威廉波特冠軍，他認為，體育班不應該被廢除，否則台灣棒球運動發展一定會受衝擊。

東園少棒採體育班制度，賴敏男說，「我們被貼上標籤，好像體育班就是訓練過量或放棄課業，你可以去採訪林晉擇，我們功課盯得很緊，功課不寫一定禁賽，我知道現在放棄功課，萬一球又打不好你就是廢了，不會設定這些小球員未來打職棒，但基本功課一定要顧好。」

賴敏男指出，體育班的優勢在於選手在同一個班級，不可否認訓練佔用較多時間，不過至少在同一班一起讀書一起比賽，出去比賽還是要寫功課，球要打書也要讀，還是注重課業，99乘法表背不好就不用上場了。

賴敏男以自身為例，「我以前是選手，本身就是不喜歡讀書的孩子，真的很喜歡打球，我爸說你不要學壞就好，以前我讀書被分到B段班，其實書會讀的就是會讀，不喜歡讀書的就來打球，你給他多一個機會，至少不會學壞，以後做別的工作也能吃苦，廢掉體育班然後去普通班，跟讀書能力好的一起學習，他更不想讀書，未來只會製造更多社會問題，這些我都經歷過。」

假設學校廢除體育班，賴敏男認為，會有很大的衝擊，沒有體育班，選手分散在各個普通班上課，說是為了多元學習，但這樣訓練怎麼銜接？台灣棒球從以前到現在都用校隊方式訓練，各個運動項目都是如此，台灣社區棒球發展得有點四不像，政府要學美國和日本要學得像一點，「如果體育班要撤場，機制一定要建立好，不然，台灣棒球運動發展一定會受衝擊。」

賴敏男進一步指出，「少棒都沒練，成績打不起來，出去比賽都打輸，沒有適當訓練，又要學打球人口非常多的美國和日本，國內相關單位應該要找我們這些基層教練來討論，不要只是聽少數人的意見，必須全盤了解體育班存廢的問題。」他建議，體育班還是要存在，如果覺得有什麼不妥的地方趕快修正，例如少棒比賽不要那麼多，違反的話立即執行，若要廢除體育班，配套措施一定要健全，把影響層面提出來討論。

