籃球歐錦賽》太猛！東契奇37分超級準大三元 率斯洛維尼亞晉級16強

東契奇。（歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕斯洛維尼亞「歐洲金童」東契奇（Luka Dončić）又差點完成大三元，憑藉他的全能表現，斯洛維尼亞以 106：96 擊退以色列，搶下3連勝，以分組第3名挺進16強淘汰賽，延續2017年封王後的爭冠夢。

東契奇日前成為30年首位在歐錦賽完成大三元的球員，他這次在攸關晉級的關鍵戰役又轟37分、11籃板、9助攻，外帶3抄截、1阻攻，僅差1次助攻就能再度完成大三元。

請繼續往下閱讀...

東契奇成為歐錦賽史上少數能繳出如此豪華數據的球員，他說：「我們在開局就打出侵略性，這是球隊晉級的關鍵一步，但真正挑戰還在後面。」

在東契奇領軍下，斯洛維尼亞全隊送出 28次助攻、罰球命中率高達8成7，成為贏球關鍵。

斯洛維尼亞在2017年奪歐錦賽冠軍，如今想再次稱霸歐洲，就要看東契奇如何展現影響力。小組賽結束，斯洛維尼亞3勝2敗排小組第3，將在16強對決義大利。

以色列雖然落敗，但NBA巫師前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）打出生涯代表作的34分、9籃板。以色列小組第4晉級，16強戰將遭遇希臘。

阿夫迪賈、東契奇。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法