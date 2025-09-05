MLB》痛擊太空人 ！洋基金手套葛里遜生涯百轟出爐 明星左投奪16勝

葛里遜。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）今在8上夯出關鍵3分砲，達成生涯百轟里程碑，率隊以8：4擊敗太空人。

洋基2上靠著麥馬翰（Ryan McMahon）適時安打先馳得點，太空人則在3下有所回應，藉由阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）陽春砲破蛋。

條紋軍5上火力全開，麥馬翰敲出陽春砲點燃攻勢，後續在滿壘局面下，貝林傑（Cody Bellinger）補刀敲安再下一城、卡巴耶羅（José Caballero）選保送擠回1分，洋基攻下3分大局。

太空人6下靠著洋基單局2次失誤追回1分，7下桑契斯（Jesús Sánchez）轟出全壘打縮小到1分差距，讓比賽出現懸念。

不過洋基拒絕讓對手有逆轉機會，8上麥馬翰敲出今天第3支安打，帶有1分打點擴大領先，接著葛里遜掃出右外野3分砲，給予對手致命一擊，這是他本季第30轟，同時也是生涯百轟。

洋基帶著5分領先進入9下，貝納（David Bednar）雖然上演劇場丟掉1分，最後仍送出再見三振，驚險守住勝利。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）交出6局失2分（1責失）優質先發，送出3次三振，防禦率降至3.18，本季第16勝到手，暫居美聯勝投王。

Trent Grisham sends one feet for his 30th of the year pic.twitter.com/LE5TU2WyTB — YES Network （@YESNetwork） September 5, 2025

