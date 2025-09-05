晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》痛擊太空人 ！洋基金手套葛里遜生涯百轟出爐 明星左投奪16勝

2025/09/05 11:28

葛里遜。（路透）葛里遜。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）今在8上夯出關鍵3分砲，達成生涯百轟里程碑，率隊以8：4擊敗太空人。

洋基2上靠著麥馬翰（Ryan McMahon）適時安打先馳得點，太空人則在3下有所回應，藉由阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）陽春砲破蛋。

條紋軍5上火力全開，麥馬翰敲出陽春砲點燃攻勢，後續在滿壘局面下，貝林傑（Cody Bellinger）補刀敲安再下一城、卡巴耶羅（José Caballero）選保送擠回1分，洋基攻下3分大局。

太空人6下靠著洋基單局2次失誤追回1分，7下桑契斯（Jesús Sánchez）轟出全壘打縮小到1分差距，讓比賽出現懸念。

不過洋基拒絕讓對手有逆轉機會，8上麥馬翰敲出今天第3支安打，帶有1分打點擴大領先，接著葛里遜掃出右外野3分砲，給予對手致命一擊，這是他本季第30轟，同時也是生涯百轟。

洋基帶著5分領先進入9下，貝納（David Bednar）雖然上演劇場丟掉1分，最後仍送出再見三振，驚險守住勝利。

洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）交出6局失2分（1責失）優質先發，送出3次三振，防禦率降至3.18，本季第16勝到手，暫居美聯勝投王。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中