棒球 MLB

MiLB》道奇出腿哥 農場25號新秀喬治跑出單季百盜壯舉

2025/09/05 11:29

道奇農場25號新秀喬治完成單季百盜壯舉。（圖取自大聯盟官網）道奇農場25號新秀喬治完成單季百盜壯舉。（圖取自大聯盟官網）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力於道奇高階1A、球隊農場排名25號新秀喬治（Kendall George）本賽季展現出超快「腿哥」本色，稍早他在比賽中完成單季百盜壯舉，成為近20年來小聯盟第5人。

喬治今年升上道奇高階1A，並開始瘋狂盜壘，累積本賽季出賽111場，已經跑出驚人的101次盜壘成功，並列小聯盟歷史單季最多盜壘成功次數第4名，在他前面的分別是第一名漢米爾頓（Billy Hamilton）155次、第二名辛普森（Chandler Simpson）104次、第三名同樣也是漢米爾頓103次。

本賽季喬治還剩3場高階1A比賽，如在剩餘比賽完成3次盜壘，他將可以並列歷史第2名。

去年喬治在1A跑出單季36盜，盜壘成功率75%，本季升到高階1A後，盜壘次數和成功率都大幅提升，總計125次盜壘成功101次，成功率達80.8%。

喬治受訪表示，今年他知道盜壘不能只是魯莽的跑，其中還是需要一些技巧，就算他知道自己很快，但還是不斷磨練自己的盜壘技術。儘管已經完成單季百盜，喬治還是認為自己被抓到20幾次，仍有進步空間。

