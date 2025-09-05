晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》富邦送愛到花蓮 Fubon Angels李雅英為太巴塱、光復少棒球員夢想應援

2025/09/05 11:21

Fubon Angels李雅英和太巴塱及光復少棒隊長合照。（富邦悍將提供）Fubon Angels李雅英和太巴塱及光復少棒隊長合照。（富邦悍將提供）

廖志軒／核稿編輯

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將棒球隊關懷偏鄉及基層棒球，4日造訪花蓮縣太巴塱國小，由Fubon Angels李雅英和應援團長Bryan代表球團，捐贈訓練球、全新運動緊身衣和悍將服飾給光復國小少棒隊和太巴塱國小少棒隊，雅英更加碼準備文具組送給小朋友們。

Fubon Angels 成員李雅英今天和應援團長Bryan一起來到太巴塱國小，代表悍將球團參加公益回饋活動，小朋友們用熱情歡迎雅英的到來，太巴塱國小校長劉從義特別帶著雅英參觀校園，了解台灣原住民族文化和傳統，雅英也現場學了原住民語和小朋友們拉近距離。參觀到了體育課環節，除了和同學們一起跳舞之外，也帶著小朋友們教學悍將應援，包括《Go Stronger》和全壘打歌等經典曲目。

悍將球團本次捐贈二手訓練球300顆、全新運動緊身衣和悍將服飾等棒球用品給太巴塱國小和光復國小少棒隊，由雅英代表球團致贈，她也特別準備文具組送給小朋友們，還在每本筆記本都用中文寫上「加油！」、「你最棒了」等等鼓勵的話，鼓勵小球員們除了練球之外，也要記得寫功課。

悍將陣中投手王尉永來自太巴塱國小少棒，光復國小的知名校友有高國輝、高國麟兩兄弟，活動尾聲由小球員們在願望板上寫上自己的夢想和心願，由雅英擔任見證人簽名留念，鼓勵小球員們朝夢想邁進，小朋友們童言童語的寫下「想要去美國大聯盟」、「要加入富邦悍將」、「想要當應援團長」、「我想當牙醫」等等不同夢想，雅英用中文說：「希望今天可以成為你們實現夢想中，最幸福的一天！」

這是雅英來台後首次來到花蓮，並和球團一起參加公益捐贈活動，她表示，一直很想要來到台灣的東部走走，很開心這次能有機會和球團一起來到花蓮做公益，也為小朋友的夢想應援。

Fubon Angels李雅英為小球員們夢想見證。（富邦悍將提供）Fubon Angels李雅英為小球員們夢想見證。（富邦悍將提供）

Fubon Angels李雅英準備文具組給太巴塱國小同學們。（富邦悍將提供）Fubon Angels李雅英準備文具組給太巴塱國小同學們。（富邦悍將提供）

Fubon Angels李雅英和應援團長bryan一起帶動跳。（富邦悍將提供）Fubon Angels李雅英和應援團長bryan一起帶動跳。（富邦悍將提供）

Fubon Angels李雅英與太巴塱國小同學合影。（富邦悍將提供）Fubon Angels李雅英與太巴塱國小同學合影。（富邦悍將提供）

Fubon Angels李雅英代表富邦悍將捐贈棒球用具給花蓮基層球隊。（富邦悍將提供）Fubon Angels李雅英代表富邦悍將捐贈棒球用具給花蓮基層球隊。（富邦悍將提供）

