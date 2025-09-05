晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林智勝生涯最大遺憾 「沒打過威廉波特」

2025/09/05 11:24

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕43歲「大師兄」林智勝的引退系列賽今起在大巨蛋登場，他從小到大幾乎打過所有國際賽事，包含小馬聯盟少棒賽、IBA世界青少棒和青棒賽，荷蘭港口盃和哈連盃，加拿大勞工盃，亞錦賽、世界盃、洲際盃、亞運、奧運、12強賽和經典賽，還有奧運、經典賽的資格賽。

打過大小國際賽事，林智勝透露內心最大的遺憾，「那就是沒打過威廉波特少棒賽，現在回想起來覺得好可惜，當初沒能打威廉波特，很想去看看那是什麼樣的比賽，算是我人生滿大的遺憾。」今年台北市東園少棒勇奪台灣代表隊睽違29年的威廉波特冠軍。

回想起這段往事，林智勝的啟蒙教練王子燦說，1994年善化少棒先拿到小馬聯盟台灣代表權，結果威廉波特國內選拔賽又拿到冠軍，但單一球隊不能一次打兩個國際賽，由於小馬聯盟出國比賽有全額補助，加上4名超齡選手可參賽，因此選擇打小馬聯盟，把威廉波特參賽權讓給台南立人少棒。

1994年威廉波特少棒賽立人少棒首戰打敗加拿大，接下來兩場分別輸給委內瑞拉和沙烏地阿拉伯遭淘汰，王子燦說，「我有把握那一年去威廉波特的話絕對拿冠軍。」1994年善化少棒陣中有林智勝、郭岱琦、鄭嘉明、朱尉銘，陣容堅強。

王子燦執教的善化少棒曾在1990、1995年拿下威廉波特冠軍，他說，1990年那一次戰力超強，壓力也最大，包括陳金鋒、宋肇基、楊松弦、郭文居、鄭昌明、曾漢洲、陳世峰都在陣中，還好最後奪冠鬆了一口氣。

1939年史托茲（Carl Stotz）創立世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB），1947年在美國賓州小鎮威廉波特（Williamsport）舉行第一屆LLB世界少棒錦標賽，往後皆在此舉辦，又稱威廉波特少棒賽。

