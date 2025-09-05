晴時多雲

體育 競技運動 桌球

桌球》林昀儒跨界當料理總監 獲讚「話不多但味覺十分敏銳」

2025/09/05 11:29

林昀儒。（記者吳孟儒攝）林昀儒。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣桌球一哥林昀儒不僅球技一流，其實還是名美食專家，除了個人社群分享日常美食紀錄，如今更化身料理總監，跟餐飲集團合作，一起研發出他珍藏的家鄉味。

林昀儒在去年底創立社群美食帳號，希望作為紀錄也想跟外界分享自己所吃的美食，而他獲得品牌青睞，與饗賓餐旅事業旗下品牌「真味，台灣佳味」一起合作，推出4道以他所珍藏的家鄉滋味為基底的料理，包括蒜淘鮑魚雞湯、金孫四季豆、冠軍海鮮蒸蛋以及家香醬燒中卷，這也是小林首度跨界挑戰料理創作，親自參與菜色調整與試菜。

值得一提的是，「金孫四季豆」來自林昀儒對奶奶的思念，奶奶知道林昀儒喜歡吃四季豆，每年都會親自栽種、採收和料理，而讓林昀儒最喜愛的是與鹹蛋黃搭配的豐富口感，因此裹上一層金沙，對於這道復刻料理，雖與奶奶親手做的還是有略有不同，但每次嚐到這道美食還是會有思念的感覺。

另外一道蒸蛋料理之所以被稱為「冠軍蒸蛋」，其實是林昀儒在2019年出戰T2鑽石聯賽時，媽媽一起隨隊，並利用飯店廚房做出蒸蛋，他還笑說：「吃完後不小心拿冠軍！」這一道料理成為他的征戰幸運料理，被問到是否有學起來，小林靦腆表示：「努力中！」

林昀儒斜槓參與料理試味也讓饗賓集團產品開發部經理陳慶祐讚譽有加，他說：「他雖然話不多，但味覺十分敏銳，且非常準確，當廚藝總監沒問題！」

林昀儒。（記者吳孟儒攝）林昀儒。（記者吳孟儒攝）

