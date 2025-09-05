中職》林智勝引退系列賽臺北大巨蛋登場 生涯回顧特展與紀錄片首映同步見證

林智勝生涯回顧特展。（味全提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中華職棒全壘打王林智勝的引退系列賽將於9月5日至7日在臺北大巨蛋盛大展開，味全龍球團特別規劃 「林智勝生涯回顧特展」與紀錄片全球首映，讓球迷能在賽事之外，透過影像與展覽深刻，回顧這位傳奇打者自初登場以來的重要里程碑，並再次感受他在棒球場上留下的無數榮耀與感動。

在9月5日比賽結束、藝人演唱致敬前，味全龍球團將舉辦《堅持求勝，林智勝》紀錄片首映，本片以三部曲結構完整紀錄他20多年的職棒心路歷程，從年輕時的艱辛鍛鍊，到國際賽場上的巔峰時刻，再到退役前夕的真情流露，更收錄多位隊友、教練、家人以及球迷的訪談，揭露林智勝不為人知的訓練過程與面對挑戰時的堅持，當晚林智勝將親自與球迷一同觀賞，完整影片內容也將於引退賽後於味全龍官方YouTube頻道上架，並提前釋出預告片（https://youtu.be/a5SDh4aMWV0 ）讓球迷先睹為快。

引退賽期間特別推出「林智勝引退特展—31CONIC」，展覽入口以 304顆棒球拼成專屬Logo，象徵生涯累積304轟的經典紀錄，展區內完整呈現林智勝的生涯重要紀錄、珍貴球具、歷年代表球衣與榮耀獎座。座落在天母球場左外野平台的「NGAYAW AKE’COUNTER」林智勝生涯全壘打計數裝置，引退系列賽特別搬至臺北大巨蛋，讓參觀引退特展的球迷朋友都能一同參與這位中華職棒傳奇的偉大成就。參觀展覽後還可至現場指定區域領取「林智勝輝煌成就貼紙」，數量有限，送完為止。

