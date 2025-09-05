晴時多雲

拳擊》破天荒世紀之戰！ 59歲拳王泰森明年對戰「炫富拳王」梅威瑟

2025/09/05 12:43

59歲拳王泰森將在明年春天對戰「炫富拳王」梅威瑟，進行一場表演賽。（取自推特）59歲拳王泰森將在明年春天對戰「炫富拳王」梅威瑟，進行一場表演賽。（取自推特）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕拳擊界再掀「世紀之戰」，59歲拳王泰森（Mike Tyson）將在明年春天對戰「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather），進行一場表演賽。

這場拳賽將由CSI Sports/Fight Sports主辦，但比賽地點、日期、轉播單位、回合數等細節都尚未確定，將在未來公布。

「我已經在拳壇奮戰30年了，沒有任何一位拳擊手能玷污我的傳奇。」現年48歲、生涯戰績50勝0敗的梅威瑟直呼，「大家都知道，如果我決定去做某件事，那一定會很轟動，也會成為傳奇，我是拳擊界裡最強的，這場表演賽將帶給拳迷們他們想要的東西。」

至於生涯已經打了59場比賽，戰績50勝7敗的泰森，上一次站上擂台是在2024年11月，對手為拳擊網紅J.保羅（Jake Paul），這場相差31歲的較量，最終打滿8回合，裁判一致判定泰森落敗。

談到明年與梅威瑟的世紀對決，泰森表示：「當CSI找我談要和梅威瑟對戰時，我心想『這絕不可能發生』，但梅威瑟答應了，這場比賽是我和全世界都從未想過會發生的事。」

泰森指出：「我仍然不敢相信梅威瑟德真的想打這場比賽，這會影響他的健康，但他想做，所以我們簽約了，這場比賽真的要發生了！」

