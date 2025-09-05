MLB》對決大谷翔平「一點錯都不能犯」 史基斯賞他2K吐心聲

史基斯與大谷翔平。（本報合成照）

〔體育中心／綜合報導〕海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）今天對道奇繳6局8K無失分好投，順利摘下第10勝，防禦率降到2以下，今天對決大谷翔平賞他2K的史基斯，賽後分享對決的心得。

史基斯在上個賽季曾被大谷翔平砲轟，今天首打席就賞他三振，第二打席投出四壞保送，第三打席再次賞大谷翔平三振，幾乎完全壓制大谷翔平。

賽後史基斯盛讚道奇：「對手有大谷、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman），無疑是聯盟最頂尖的打線，所以我需要投出最高水準的球，對於能做到這點我感到很高興。」談起三振曾對他開轟的大谷兩次，史基斯正色：「一點錯都不能犯。前幾天，他也把火球給打出去，過去也曾被他痛擊過。所以徹底投好每一球很重要。」

大谷翔平在與海盜的系列賽，曾把大物投手錢德勒（Bubba Chandler）的偏低99.2英哩速球，以高達120英哩的擊球初速擊出怪力轟，今天史基斯儘管曾對大谷投出紅中速球但依舊能讓他揮空，最後也都用控得相當精準的速球三振大谷，展現出強投本色。

