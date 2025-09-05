中職》統一獅女孩日 「金曲歌后」孫盛希9/14新莊獻唱

孫盛希。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一7-ELEVEN獅啦啦隊 Unigirls 年度盛事「Unigirls with U」女孩主題日，即將於9.13、9.14在新莊棒球場登場！今年女孩日特別打造可愛甜美的童話樂園風格，將帶給球迷青春活潑的氛圍與全新的視覺享受。

活動第二天9.14（日），特別邀請金曲歌后孫盛希擔任賽前表演嘉賓。創作歌手孫盛希，以獨特嗓音與多元曲風深受樂壇矚目，自2014年以專輯《Girls》正式出道以來，陸續推出多張專輯與單曲，展現融合 R&B、靈魂、流行等多樣元素的音樂魅力。更演唱過多首人氣戲劇與電影主題曲，包括〈少一點天份〉、〈恆溫〉、〈跟你住〉以及〈眼淚記得你〉，多首膾炙人口的歌曲，唱進許多歌迷心中。



孫盛希在華語歌壇深耕超過十年，離鄉背井、一步一腳印築夢，不放棄及勇於挑戰的精神，與Unigirls站在舞台上的拚勁與熱情不謀而合，成員中不僅有應援超過十年的堅持，也有遠從日、韓離鄉背井而來的成員，大家更是為了每一場比賽竭盡全力，在背後經歷了無數次的排練、編排新舞蹈，只為呈現給球迷最完美的表演及驚喜。

這次特別邀請孫盛希一同參與統一獅「Unigirls with U」女孩主題日，活動當天她將換上女孩日專屬球衣，帶來精彩的賽前演出並擔任開球嘉賓；賽後也有Unigirls精心準備的表演，邀請粉絲與球迷一同進場，享受棒球與音樂結合的盛宴。

9.13（六）、9.14（日）「Unigirls with U」 女孩日預售票全台統一超商ibon售票系統熱賣中，在新莊棒球場與統一獅一起迎接最甜美、夢幻的棒球日。

