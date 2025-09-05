U18世界盃》歷年青棒國際賽 台灣對中國11戰全勝

U18台灣隊集訓。（資料照，記者林宥辰攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕U18世界盃棒球賽今天在日本沖繩開打，下午5點半台灣隊首戰中國，推出今年選秀樂天桃猿第1指名左投鍾亦恩先發；翻閱歷年兩隊在青棒國際賽對戰紀錄，台灣隊只在U18世界盃前身，1988年IBA世界青棒錦標賽曾對中國，當時台灣隊以4：2勝出，另外10次在亞青賽碰頭，台灣隊10戰全勝，換句話說，青棒國際賽歷史上台灣對中國11戰全勝，還不曾輸過。

1988年在澳洲雪梨舉行的第8屆IBA世界青棒錦標賽，台灣隊總教練為蔡榮宗，回顧當年對中國，蔡榮宗說，其實贏得非常驚險，由於是第1次對中國，又對中國先發投手感到陌生，前5局打完還落後，比賽後半段中國自亂陣腳，最終才反敗為勝。

請繼續往下閱讀...

★歷年青棒國際賽台灣對中國成績

年分 國際賽 比賽結果

2018 亞青賽預賽 台灣1：0中國

2016 亞青賽複賽 台灣6：3中國

2005 亞青賽季軍戰 台灣13：4中國

2003 亞青賽預賽 台灣20：0中國

亞青賽四強戰 台灣15：0中國

1998 亞青賽複賽 台灣13：2中國

1996 亞青賽挑戰賽 台灣17：7中國

1994 亞青賽預賽 台灣15：0中國

亞青賽預賽 台灣14：0中國

亞青賽季軍戰 台灣3：1中國

1988 世青賽預賽 台灣4：2中國

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法